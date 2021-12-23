سيد عبد الحفيظ: حكم السوبر ساعد لاعبي الرجاء في إضاعة الوقت أمام الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمام الرجاء والتي نجح الشياطين الحمر من خلالها في الفوز بالسوبر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية بفضائية "صدى البلد" عبر برنامج "الماتش": "كنا نعرف أن مواجهة الرجاء ليست سهلة، في الشوط الأول كانت الأوضاع متوترة نوعًا ما، والحمد لله على الفوز".

وواصل: "سنبدأ الاستعداد للدوري، لأنه لقب غاب عنا الموسم الماضي، فيوتشر فريق محترم، وأدى مباريات جيدة ويمتلك عناصر فردية وجماعية ممتازة".

وعاد عبد الحفيظ للحديث عن السوبر: "من الممكن أن نتحدث عن التحكيم كثيرًا، فريق يضيع الوقت، والحكم يذهب ويتناقش مع اللاعب، وكان يساعد في إضاعة الوقت مثل الفريق المنافس بالضبط".

وشدد سيد عبد الحفيظ، على ثقته في إمكانيات طاهر محمد طاهر، وقدرته على التطوير في الفترة المقبلة، خاصة وأنه لاعب يمتلك مقومات “النجم” مضيفًا “لا أعلم أي جديد عن بطولة كأس العالم للأندية، والتجديد لعلي معلول بات قريبًا”.