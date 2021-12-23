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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عامر حسين: سيتم تأجيل جميع المباريات في الدوري بعد يوم 27 ديسمبر

صدى البلد

أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة، أن كل المباريات في الدورى سيتم تأجيلها من يوم 27 ديسمبر الجارى بسبب الأجندة الدولية بعد إعلان انطلاق كأس أمم أفريقيا 9 يناير المقبل.


وقال عامر في تصريحات لأون تايم سبورتس:"كيروش لم يخبرنا بعد بموعد معسكره المقبل ولو تم تأجيل بطولة أفريقيا كنت سألعب الدوري".

وواصل: "وميعاد كأس الرابطة كان سيكون في شهر مارس وفي شهر يونيو فكنت سأغير النظام بالبطولة ليكون مثل إنجلترا بخروج المغلوب لأنهي البطولة وكنا ننتظر القرار النهائي بخصوص أمم أفريقيا".

وأتم عضو رابطة الأندية تصريحاته بقوله:"الأندية موافقة على بطولة كأس الرابطة والأسبوع المقبل سيكون موعد القرعة".

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