شبانة: تقرير كيروش عن كأس العرب يدين عصام الحضري

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: إن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب رصد بعض الوقائع التي تدين عصام الحضري مدرب الحراس، خلال معسكر المنتخب في كاس العرب، وذلك في التقرير الفني الذي قدمه كيروش لأحمد مجاهد ومحمد الشواربي رئيس وعضو اللجنة التي تدير الجبلاية.



وتابع : اتهم تقرير كيروش، الحضري بالانفعال والحماس الزائد، وبرهن على ذلك بمشادة بين مدرب الحراس وأحد لاعبي المنتخب قبل مواجهة تونس في نصف النهائي، وواقعة أخرى تمثلت في استفزاز عدنان حمد مدرب الأردن في مباراة الفريقين بربع النهائي.



وأضاف : كشف تقرير كيروش أن الحضري ينسى أنه مدرب حراس المنتخب، ويتنافس مع حراس المرمى في التدريبات كواحد منهم، ما يؤدي إلى قصور في تطبيق الجانب التكتيكي والفني في المران.



واستكمل : أكد كيروش في تقريره تمسكه بالحضري في الجهاز المعاون، لكن مع تمتعه بقدر كبير من الاتزان في التصرفات والمعاملات، خلال البطولة الأفريقية المقرر انطلاقها الشهر المقبل.

