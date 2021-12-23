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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس موريتانيا يجري تغييرات في المؤسسة العسكرية

محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني

أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء، تغييرات في هرم المؤسسة العسكرية، شملت قائد الأركان العامة للجيش.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أصدر ولد الغزواني مرسوما تم بوجبه تعيين الفريق المختار ولد بل، قائدا للأركان العامة للجيش، خلفا للفريق محمد ولد مكت، الذي استفاد من حقه في التعاقد.

وكان ولد بل يشغل قبل تعيينه منصب، القائد المساعد لأركان الجيش، وسبق أن شغل منصب المدير العام لأمن الطرق، كما سبق أن شغل منصب قائد المدرسة الوطنية لمختلف الأسلحة بأطار.

وعين ولد الغزواني أيضا، العقيد حمدوه ولد الشيخ عبد الله، مديرا للجمارك، خلفا للفريق الداه ولد المامي، الذي شغله قرابة 13 عاما، والذي استفاد من حقه في التقاعد.​​​​​​​
 

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