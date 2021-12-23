بإطلالة جريئة.. شاهد وفاء عامر في أحدث جلسة تصوير لها

شارك رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الصفحات المختلفة عدد من الصور الجديدة للفنانة وفاء عامر في أحدث جلسة تصوير لها .

وظهرت الفنانة وهي تستعرض رشاقتها مرتديةً فستاناً أسود مكشوف الصدر والكتفين الكتفين ، مرصعاً بالورود الفضية من الذيل والكتفين ،وأكملت الفنانة أناقتها بأختيار اكسسوارات باللون الفضي ،معتمدة علي الميك اب الهادئ الناعم المائل إلى الترابي .

يذكر أن آخر أعمال وفاء عامر حكاية «إن كبر ابنك»، ضمن الموسم الثاني من مسلسل «زى القمر»، نجاحًا كبيرًا، وهى من بطولة الفنانة وفاء عامر، ومن تأليف حسن صالح وإخراج معتز حسام.

وتدور الأحداث حول امرأة مطلقة، أم لشاب عشرينى يعيش فى ألمانيا منذ عامين، طرأت تغيرات كثيرة على شخصيته لم تقبلها الوالدة، إذ تريد الأم أن تكون هى مركز حياة ابنها وترى حديثه عن اعتماده على نفسه ما هو إلا انفصال عنها.

كما ترى الأم أن حديث ابنها عن اتباعه نظامًا غذائيًا صحيًا ما هو إلا اعتراض على الطعام الذي تطبخه له، وفى المقابل يرى الابن أن عليه الابتعاد عن الطعام المصري الدسم، وممارسة الرياضة.

عرضت حكاية إن كبر ابنك من مسلسل زي القمر ؛ والتي تلعب بطولتها النجمة وفاء عامر.