نهال عنبر تحتفل بفوز الأهلي بالسوبر الإفريقي عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهرت الفنانة وهي تحتفل بفوز الناى الأهلي بلقب السوبر الإفريقي على أحد المراكب النيلية حاملةً علم ومصر، ومعلقةً " الأهـــلــي بـــــــــــــــطـــلا للسوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخه ".

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي "مليون مبروك ياحببتي ربنا يفرحك"،" زي القمر في كل حالاتك"،"الماتش جامد ونهاية متوقعة.

يذكر أن كشفت الفنانة نهال عنبر، كواليس موقف تعرضت له أثناء تواجدها في المستشفى مع والدها بسبب مسلسل العصيان.

وقالت نهال عنبر في حوارها مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "اشتغلت في بعض الأدوار الشريرة في مشواري الفني ومنها دوري وشخصية ألفت في مسلسل العصيان".

وأضافت نهال عنبر: "عندما كنت متواجدة مع والدي في المستشفى وكان في الرعاية المركزية وجدت الممرضات يوجهون سؤالا لي أثناء بكائي بسبب حالة والدي الصحية وقالوا لي مين اللي قتل عاصم في مسلسل العصيان".

وتابعت نهال عنبر: "أنا مكنتش قادرة أرد على الممرضات ودموعي كانت بتنزل على والدي ساعتها.. لعبت دور شرير في مسلسل العائلة والناس وكان في حد هيضربني من الجمهور أثناء عرض المسلسل".