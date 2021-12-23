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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حشيش: روح الفانلة الحمراء سبب فوز الأهلي على الرجاء

صدى البلد

قال محمد حشيش، لاعب النادي الأهلي السابق، إن روح الفانلة الحمراء كانت حاضرة خلال مباراة الأهلي والرجاء المغربي، موضحًا أن جماهير القلعة الحمراء، كانت حريصة على مؤازرة الفريق حتى الثانية الأخيرة من المباراة، لثقتهم في الفوز.
 

وأضاف حشيش، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الرجاء المغربي مارس طريقة شمال إفريقيا، بإهدار لاعبيه للوقت خلال المباراة، بينما الأهلي كان تركيزه على الضغط على مرمى المنافس، حتى نجح طاهر محمد طاهر في تسجيل هدفًا قاتلًا.

وتابع حديثه، أن الأهلي تدرب كثيرًا على تسديد ركلات الترجيح، قبل المباراة، واستفاد من الدروس التي تعرض لها، خاصة وأن جميع لاعبيه نجحوا في التسجيل، مشددًا أن الحظ لا يأتي إلا للمجتهد وهو الأهلي الذي تسيد اللقاء كاملًا وكان الأخطر والأكثر فاعلية على مرمى المنافس.
 

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