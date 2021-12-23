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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبروك لـ جمهور الأهلي 100 مرة.. أفشة يوجه رسالة للجماهير عبر "إنستجرام"

صدى البلد

نشر لاعب الكرة "أفشة" عدة صور جديدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" من مباراة السوبر الإفريقي .

 

وظهر أفشة وهو ممسكاً بكأس السوبر الإفريقي  في المطار وأيضاً وهو داخل الملعب أثناء المباراة .

 

وعلق أفشة قائلاً " لو كان مبروك للاهلي مرة فمبروك لجمهور الاهلي ١٠٠٠ مرة ، زمان كنا بنتفرج علي مدرج الاهلي كامل العدد ونقول يا تري طعم الكورة مع الجمهور ايه ، النهاردة احساس مش طبيعي قوة تزقك وتحرك الي جواك ، يا بخت الاهلي بجمهوره وانت في الملعب مفيش حاجة توصف الي جواك ومعاك جمهور زي ده،الحمد لله قدرنا نفرح معاهم، الاهلي منجم بطولات جمهوره متعود ع الدهب أن شاء الله مع بعض دائما منصورين ، نراكم في بطولة مقبلة أن شاء الله “

 

 

ويذكر أنه قد أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته البالغة بتتويج الفريق بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على الرجاء المغربي 6/5 بركلات الترجيح، قائلًا إن الأهلي استحق الفوز باللقب عن جدارة وقدم مباراة كبيرة ولاحت له العديد من الفرص المحققة التي لم يكتب لها التوفيق.

 

وأضاف أفشة عقب المباراة: كان لا بد أن نفوز اليوم، وحققنا المطلوب من أجل هذه الجماهير التي ساندتنا طوال المباراة، ولا بد أن نهديها هذا الفوز الغالي. ونشكر الله على هذا التتويج وأهنئ كل جماهير الأهلي.

 

وتابع أفشة قائلًا: المباراة كانت صعبة جدًا أمام فريق كبير مثل الرجاء، ولكن الله أراد لنا الفوز باللقب. أهنئ طاهر محمد طاهر على الهدف الذي سجله والذي كان سببًا رئيسيًّا في الفوز باللقب.

 

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