عبد الحميد حسن: تعجبت من استفزاز لاعبي الرجاء للأهلي.. وموهبة تاو نادرة

قال عبد الحميد حسن ميدو نجم الأهلي السابق ومدرب سيراميكا حاليا، أن نزول أحمد عبد القادر في مباراة الأهلي والرجاء بالسوبر أحدث الفارق موضحا: "لاعب مهاري ويملك مرونة كبيرة، وأحدث الفارق ويملك شخصية كبيرة".



وأضاف عبد الحميد حسن في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "هدف طاهر محمد طاهر سيعيد اللاعب لمستواه، وتمريرة تاو هي كل شيء في الهدف، موهبة تاو نادرة وتصرفه في الكرة التي جاء منها الهدف لا يخطر على بال أحد".



وتابع نجم الأهلي السابق: "أليو ديانج لاعب كبير ووسط ملعب مثالي، لكن ينقصه التدريب على التسديد كأحد الحلول الرابحة، وتوقعت خروج أفشة الذي كان بعيدا عن مستواه لكنني فوجئت بخروج الشحات".



وواصل: "تعجبت من استفزاز لاعبي الرجاء لجمهور ولاعبي الأهلي في المباراة رغم أن المباراة ما زالت في الملعب، وعلى معلول لا يصح تسميته ظهير أيسر، هو لاعب حر يسبب للخصوم مشاكل كبيرة ومن الظلم دفنه في الجانب الدفاعي".