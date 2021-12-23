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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الحميد حسن: أنصح كهربا بالرحيل عن الأهلي.. ولا أفهم كيروش حتى الآن

صدى البلد

وجه عبد الحميد حسن ميدو نجم الأهلي السابق ومدرب سيراميكا حاليا، رسالة لمحمود كهربا نجم النادي الأهلي قائلا: "نصيحتي للاعب بضرورة الرحيل عن الأهلي في ظل انعدام فرص مشاركته مع القيادة الفنية للأهلي".


وأضاف عبد الحميد حسن في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "لا يوجد في الأهلي مكان مضمون لأي لاعب، وكهربا مطالب بالقتال لأنه مكانه في الأهلي هدف لأكثر من 60 لاعب أخر".


وتابع نجم الأهلي السابق: "الأهلي غير أي ناد آخر، نجوم مثل عمار حمدي وأحمد عبد القادر كانوا نجوما في الأندية المعارين لها في الموسم الماضي، لكن وجودهم في الأهلي يحتاج جهدا مضاعفا".
وعن مصير أفشة ومحمد شريف في منتخب مصر قال ميدو: " حتى الآن لا أفهم كيروش، المدرب جاء لهدف واضح وهو بناء فريق قوي والتأهل لكأس العالم، ودورنا أن نساند المدرب في جميع اختياراته، والأهم من ذلك هو بناء قاعدة من المواهب في قطاعات الناشئين".


وختم: "أفشة وطارق حامد ومحمد شريف نجوم لا يجب أن تغيب شمسهم عن المنتخب، ولا بد من وجود خطة ورقابة وسيستم عمل، ومن المهم أن يحصل اللاعب على حقه في الكرة".

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