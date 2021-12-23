أكرم توفيق: أفشة لم يتهرب من تسديد الركلة

كشف أكرم توفيق لاعب فريق الأهلى عن كواليس الركلات الترجيحية لمباراة الاهلى والرجاء فى السوبر الأفريقى.

وقال توفيق فى تصريحات لبرنامج ملعب اون الذى يذاع على قناة اون تايم سبورت أن أفشة لم يتهرب من تسديد الركلة، بل كان يريد أن يسجلها لكن طاهر أراد أن يقوم هو بها ، وبالفعل سددها طاهر وسجل الهدف، وقال توفيق :" أفشة متهربش من الركلة ، كان عاوز يشوطها ، وطاهر قال انه هو الى هيسجلها .

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريان، لحسم لقب السوبر الأفريقي.

ويمتلك الأهلي 10 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا كان أغلاها اللقب التاسع الذي حققه أمام الزمالك عام 2020 فيما عُرف بنهائي القرن.

كما يمتلك الأهلي 8 ألقاب للسوبر، و4 ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس، ولقبا للكأس الأفرو آسيوية.