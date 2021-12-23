أشرف قاسم: رحيل بعض النجوم أثر بشكل سلبي على أداء الرجاء المغربي أمام الأهلي

أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، إن فريق الرجاء ظهر بشكل سئ طوال مباراة الأهلي، وأن الفريق الأحمر سيطر على الاستحواذ فب معظم أوقات اللقاء.

وقال قاسم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "رحيل بعض النجوم مؤخرا عن فريق الرجاء أثر بشكل سلبي على أداء الفريق المغربي".

وتابع: "كان من الممكن أن يسجل هدف التعادل مبكرا، وكان قادرا على إنهاء اللقاء قبل ركلات الترجيح".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريان، لحسم لقب السوبر الأفريقي.

ويمتلك الأهلي 10 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا كان أغلاها اللقب التاسع الذي حققه أمام الزمالك عام 2020 فيما عُرف بنهائي القرن.

كما يمتلك الأهلي 8 ألقاب للسوبر، و4 ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس، ولقبا للكأس الأفرو آسيوية.