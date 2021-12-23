متعب: أزمة تهدد إقامة كأس الرابطة.. وهدف التعادل أمام الرجاء ذكرنى بسيناريو وفاق سطيف

كشف عماد متعب عضو رابطة الأندية المحترفة عن أزمة تواجه إقامة بطولة كأس الرابطة.

وقال متعب في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "نواجه أزمة كبيرة بعد قرار الاتحاد الدولي بوضع كأس العالم للأندية يوم 5 فبراير المقبل، بذلك الأهلي سيسافر في نهاية شهر يناير المقبل أو بداية فبراير".

وأضاف: "أصبح لا يوجد لدينا إلا الفترة ما بين الثامن و30 من يناير المقبل، ومطالبون خلالها بلعب 7 مباريات في كأس الرابطة، الموضوع أصبح صعبًا جدًا على عامر حسين، إذ يحاول أن يضع جدولًا منتظمًا".

واستكمل: "لسنا قادرين على خوض 7 مباريات في 21 يومًا، وسيكون هناك اجتماعًا في الفترة المقبلة لحسم كل شيء بشأن كأس الرابطة".

وأكد متعب ان هدف التعادل الذى سجله الاهلى أمام الرجاء فى السوبر الافريقى ذكره بسيناريو مباراة وفاق سطيف عام 2015 عندما سجل هدف فى الدقيقة 92 ، وتم اللجوء إلى ركلات الجزاء وقتها وخسر الاهلى قائلا،:" تخيلت اننا سنخسر فى الركلات الترجيحية.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الرجاء المغربي، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الريان، لحسم لقب السوبر الأفريقي.

ويمتلك الأهلي 10 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا كان أغلاها اللقب التاسع الذي حققه أمام الزمالك عام 2020 فيما عُرف بنهائي القرن.

كما يمتلك الأهلي 8 ألقاب للسوبر، و4 ألقاب لبطولة إفريقيا أبطال الكؤوس، ولقبا للكأس الأفرو آسيوية.