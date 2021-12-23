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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مادورو: رصد 7 إصابات بمتحور أوميكرون في فنزويلا

مادورو
مادورو

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن رصد 7 إصابات بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في بلاده.

وأكد مادورو في خطاب متلفز له يوم الأربعاء، أن جميع الحالات تم تسجيلها لدى ائدين من الخارج.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن اكتشاف متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا يوم 26 نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن هذا المتحور الجديد يتسم بعدد كبير من الطفرات.

وتم رصد المتحور الجديد في أكثر من 100 دولة حول العالم، ومن المتوقع أن يصبح المتحور المهيمن في العالم قريبا.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا حول العالم أكثر من 275 مليون حالة، وحصيلة الوفيات أكثر من 5.36 مليون شخص.

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