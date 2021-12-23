حدث ليلا.. رئيس وزراء لبنان: السيسي نصحني بتوفير العيش الكريم للمواطن.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي

نشر صدى البلد عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها فى التقرير التالى

مصر العروبة.. ميقاتي: الرئيس السيسي أكد لي تقديم المساعدة في كل شيء

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء زيارته لمصر، مضيفا:" لمست مدى عمق معرفة الرئيس السيسي بالملفات اللبنانية كاملة ".



الصحة: تسجيل 879 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 43 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 670 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 314452 حتى اليوم.



العيش الكريم للمواطن.. رئيس وزراء لبنان يكشف نصائح السيسي له.. فيديو

قال نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء زياراته لمصر، مضيفا:" لمست مدى عمق معرفته بالملفات اللبنانية كاملة".



بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بكأس السوبر الأفريقي

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، طائرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من الدوحة، بعد التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي، الذي حصدها بعد الفوز بركلات الترجيح على الرجاء المغربي.



السعودية.. التحالف يكشف تفاصيل العملية العسكرية الأخيرة في صنعاء

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الخميس، إن الضربة الجوية التي نفذها مساء أمس في العاصمة صنعاء، أسفرت عن استهداف معسكر الأمن المركزي العاصمة.



استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.



الرئيس التونسي: الدولة فقيرة لأن هناك سطوا على أموال الشعب

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن الدولة فقيرة بسبب "سطو" بعض الجهات على أموال الشعب التونسي، مشيرا إلى أن هناك فاسدين وراء الستار وهناك من يدافع عنهم.



أكرم توفيق: أفشة لم يتهرب من تسديد الركلة

كشف أكرم توفيق لاعب فريق الأهلى عن كواليس الركلات الترجيحية لمباراة الاهلى والرجاء فى السوبر الأفريقى.



الزمالك يرسل خطابا رسميا للبلاليلي لإفساد مفاوضات الأهلي

كشف محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: تفاصيل مفاجأة من العيار الثقيل كان بطلها نادي الزمالك والذي قام بإرسال خطاب رسمي إلى مدير أعمال الجزائري يوسف البلاليلي لاعب فريق قطر القطري السابق.



سفارة فلسطين تهنئ الأهلى بلقب السوبر الإفريقي بعد رفع العلم الفلسطيني

هنأت السفارة الفلسطينية لدى القاهرة، مساء الأربعاء، لاعبي النادي الأهلي بعد حصوله على لقب السوبر الأفريقي للمرة الثامنة.