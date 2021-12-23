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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والأهلي يهدد ريال مدريد

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي

 

الأهلي يهدد ريال مدريد بعد التتويج بالسوبر

اقترب النادي الأهلي من منافسة ريال مدريد الإسباني في عدد الألقاب، عقب التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي. 

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز بلقب السوبر الأفريقي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والذي كان يترأس البعثة في العاصمة القطرية الدوحة .

مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-12-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 23 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم.

متعب: أزمة تهدد إقامة كأس الرابطة.. وهدف التعادل أمام الرجاء ذكرنى بسيناريو وفاق سطيف

كشف عماد متعب عضو رابطة الأندية المحترفة عن أزمة تواجه إقامة بطولة كأس الرابطة.

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