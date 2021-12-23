أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والأهلي يهدد ريال مدريد

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة الرياضية نستعرض أبرزها تباعًا على النحو التالي

اقترب النادي الأهلي من منافسة ريال مدريد الإسباني في عدد الألقاب، عقب التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الرجاء المغربي.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إلى القاهرة برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والذي كان يترأس البعثة في العاصمة القطرية الدوحة .

تقام اليوم الخميس 23 - 12 - 2021 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم.

كشف عماد متعب عضو رابطة الأندية المحترفة عن أزمة تواجه إقامة بطولة كأس الرابطة.