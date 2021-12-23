أخبار التكنولوجيا| هواتف آيفون المؤهلة للحصول على إصدار iOS 16 الجديد من آبل.. فيفو تطلق سلسلة Vivo S12 بقدرات تصويرية خارقة

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

هواتف آيفون المؤهلة للحصول على إصدار iOS 16 الجديد من آبل

تعمل شركة آبل، على تطوير نظام تشغيل هواتف آيفون iOS من أجل الاستفادة من بعض التحسينات الجديدة لتحسين كيفية استخدام أجهزة iPhone كل يوم.

يحوى متجر جوجل بلاي على مئات الآلاف من تطبيقات أندرويد، وقد يكون العثور على أفضل تطبيقات أندرويد أمرا صعبا على الكثير من المستخدمين عند شرائهم هاتف جديد، ولتحقيق أقصى استفادة من هاتفك المحمول من الضروري معرفة أفضل التطبيقات على متجر جوجل الإلكتروني، لذا نستعرض إليك فيما يلي أفضل تطبيقات أندرويد لعام 2021.

تستعد شركة هونر Honor، للإعلان عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها بشكل رسمي قريبا، والذي أشارت إليه باسم Magic V.

أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها، من المعروف أن العديد من المشاكل التي قد تواجه مستخدمي الكمبيوتر نظرا لاستخدامها المتكرر يوميا وبشكل مكثف، ولعل من أهم الأمور التي يجب على مالكو الحاسبات الشخصية معرفة أهم أعطال شاشة الكمبيوتر وكيفية إصلاحها لمعرفة ما يلزم لحل المشكلة في أسرع وقت.

فيفو تطلق سلسلة Vivo S12.. بقدرات تصويرية خارقة تنافس أحدث أجهزة سامسونج

أعلنت شركة فيفو vivo، رسميا عن أحدث هواتفها الذكية ضمن تشكيلة (S)، ويمتاز هاتفي S12 وS12 Pro، بمواصفات متطورة وقدرات تصويرية عالية بفضل كاميرا سيلفي مزدوجة، مع فلاش LED مزدوج.