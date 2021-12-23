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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأكثر من التوقعات الأسبوع الماضي

صدى البلد

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

 

مخزونات النفط الأمريكية

قالت الوكالة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4.7 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر إلى 423.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين شملهم استطلاع لرويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

بينما ارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدر 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي.

 

تحركات أسعار النفط

استقرت أسعار النفط  ، في ظل وجود المخاوف المتعلقة بالمتحور الجديد أوميكرون، خاصًة بعد أن علقت سنغافورة السفر بدون حجر صحي.

كما جددت أستراليا حملة التطعيم مع ارتفاع حالات الإصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وشهدت أسعار النفط قفزة قوية خلال تعاملات جلسة الاثنين، حيث ارتفع خام برنت بنحو 2.7% ليعود فوق مستويات 74 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس بأكثر من 2.9% ليتداول فوق مستويات 71 دولار للبرميل.

 

مخزونات البنزين

قفزت مخزونات البنزين بمقدار 5.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي لتصل إلى 224.1 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن ترتفع بمقدار 467 ألف برميل.

كما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة،بمقدار 396 ألف برميل إلى 124.15 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 33 ألف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع بمقدار 489 ألف برميل يوميا إلى 3.32 مليون برميل يوميا.
 

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