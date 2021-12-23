التصديري لمواد البناء: قفزة في صادرات السيراميك والرخام والأسمنت | تفاصيل وأرقام

خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021

أكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه أنه صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف حققت زيادة بنسبة 61% لتبلغ 186 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021 مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، و صادرات الأدوات الصحية نحو 134 مليون دولار في مقابل 103 ملايين دولار بنمو 31%.

وزادت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 58% لتبلغ 270 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار، وصادرات الأسمنت بنسبة 180% لتسجل 397 مليون دولار مقابل 142 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات المواد العازلة نحو 33 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار بنمو 51%، وصادرات المواد المحجرية والمعدنية” نحو 277 مليون دولار مقابل 252 مليون دولار بنمو 10%، وصادرات مواد البناء الأخرى بنحو 15 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار، بنمو 45%.