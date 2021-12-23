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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021

التصديري لمواد البناء: قفزة في صادرات السيراميك والرخام والأسمنت | تفاصيل وأرقام

صدى البلد

أكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه أنه صادرات السيراميك والقرميد والسقوف والطوب من الخزف حققت زيادة بنسبة 61% لتبلغ 186 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2021 مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، و صادرات الأدوات الصحية نحو 134 مليون دولار في مقابل 103 ملايين دولار بنمو 31%.

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وزادت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 58% لتبلغ 270 مليون دولار مقابل 170 مليون دولار، وصادرات الأسمنت بنسبة 180% لتسجل 397 مليون دولار مقابل 142 مليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات المواد العازلة نحو 33 مليون دولار مقابل 22 مليون دولار بنمو 51%، وصادرات المواد المحجرية والمعدنية” نحو 277 مليون دولار مقابل 252 مليون دولار بنمو 10%، وصادرات مواد البناء الأخرى بنحو 15 مليون دولار مقابل 10 ملايين دولار،  بنمو 45%.

الأسمنت صادرات الاسمنت المجلس التصديرى الادوات الصحية الرخام والجرانيت المجلس التصديري لمواد البناء

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