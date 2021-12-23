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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشبورة المائية تغطي الطرق السريعة فى القليوبية.. صور

شبورة كثيفة
شبورة كثيفة

غطت الشبورة المائية صباح اليوم الخميس عددا من الطرق والمحاور السريعة بمحافظة القليوبية مما تسبب في حجب الرؤية على طرق المحافظة المختلفة خاصة محور بنها شبرا - الحر، والطريق الإقليمى وطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.
وفرضت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ داخل غرف العمليات لمتابعة مدى الرؤية بالطرق أثناء حركة السيارات منعًا للحوادث بسبب غلق عدد من الطرق نتيجة لظهور الشبورة المائية.

وناشدت الإدارة العامة لمرور القليوبية المواطنين بضرورة الانتباه وتوخي الحذر تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، فضلا عن انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

كما ناشد مرور القليوبية المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية من حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.
من ناحية اخرى شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي رؤساء المدن والأحياء ، بالتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات يومية صباحية ومسائية لإزالة الإشغالات.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت الملايين على تطوير الميادين والشوارع العامة بنطاق المحافظة، لإعادة الشكل الحضاري لها، ولن يسمح بوجود إشغالات للباعة الجائلين والمواقف العشوائية.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمدينة بنها، حيث لاحظ انتشار الباعة الجائلين على كوبري الرياح التوفيقي بمنطقتي وأبور الثلج وميدان كاميليا، وأيضا منطقة عزبة السوق والحرس الوطني.

وعلى الفور قامت  شرطة المرافق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بنها، بإزالة جميع الباعة الجائلين بتلك المنطقة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع الإشغالات التي كانت تتسبب في تشويه المظهر الحضاري وعرقلة الحركة المرورية. 

كما تابع المحافظ الجولة بشارع الكوبري بمدينة بنها حيث تم إزالة الأرصفة المخالفة وتحرير محاضر لأصحاب المحلات التي تستحوذ على الأرصفة العامة، كما تم إزالة الباعة الجائلين بالشارع وتحرير محاضر لهم والتأكيد على عدم الافتراش مرة أخرى، كما وجه المحافظ بمراجعة جميع رخص المحلات والتنسيق مع شرطة التموين لشن حملات موسعة لضبط المخالفين. 

كما تابع المحافظ الحملة بمنطقة كفر الجزار حيث تم شن حملة مكبرة على الباعة الجائلين بجوار الكوبري، كما تم عمل حملة مرورية وتم ضبط 4 سيارات بدون لوحات معدنية.

وتم التحفظ عليهم بالمضبوطات كما تم غلق 3 كافيهات بكفر الجزار لتقديمهم الشيشة، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد . 

وأكد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكل من يتعدى على الطريق العام.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق والتجهيز لعمل حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بنطاق مدينة بنها.

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القليوبية محافظة القليوبية الطريق الحر بنها مدينة بنها

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