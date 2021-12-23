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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة أوكرانيا.. مناورات عسكرية مرتقبة لروسيا.. وتفاصيل جديدة عن الضمانات الأمنية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

أفادت وكالة "انترفاكس الروسية، بأن موسكو تعتزم إجراء مناورات للمظليين قرب الحدود الأوكرانية، وذلك وسط التوتر القائم مع الغرب بشأن كييف.

ونقلت الوكالة الروسية، عن وزارة الدفاع قولها إن مئات من أفراد قوات المظليين الروس سيجرون تدريبات بالقرب من الحدود الأوكرانية خلال أيام.

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أوكرانيا تؤكد تخطيط روسيا لشن هجوم نووي

وتأتي هذه المناورات المرتقبة وسط مخاوف القادة الغربيين وجهاز المخابرات في كييف من أن موسكو تخطط لشن هجوم شامل ضد أوكرانيا، إلا أن الكرملين نفى مرارًا وتكرارًا المزاعم القائلة بأن روسيا تحشد قواتها على طول خط الترسيم المشترك استعدادًا لغزو.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو قدمت لواشنطن مقترحاتها بشأن موعد بدء محادثات الضمانات الأمنية، وفي انتظار رد من واشنطن.

وأكدت الخارجية الروسية، أن محاولات أمريكا استخدام الحوار حول الضمانات الأمنية كغطاء لمواصلة التطوير العسكري لأوكرانيا سيؤدي إلى تأزم الوضع، لافتة إلى أن هدف هذه الضمانات هي عدم نشر قوات وأسلحة في أوكرانيا وعدم ضمها للناتو.

وكان رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، قال أمس الأربعاء، إن الإشارات القادمة من روسيا تشير إلى أن موسكو قد تكون تخطط لهجوم نووي شامل ضد جارتها في أوروبا الشرقية في تدخل مثير جديد.

وأضاف رئيس البرلمان الأوكراني، أنه "اعتبارًا من عام 1991، كانت أوكرانيا تمتلك ثالث أكبر قدرة نووية في العالم"، في إشارة إلى ترسانتها الموروثة من الرؤوس الحربية من انهيار الاتحاد السوفيتي. .

وأشار إلى أن كييف "تخلت طواعية عن هذا الأمر لتصبح دولة غير نووية" بعد بضع سنوات فقط. ومع ذلك، زعم السياسي أن روسيا، التي "كانت الضامن لنزع السلاح هذا، تلمح إلى أنه إذا واصلنا تطورنا الديمقراطي، فقد تشن ضربة نووية ضدنا".

مناورات للمظليين روسيا أوكرانيا هجوم الولايات المتحدة مناورات عسكرية

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