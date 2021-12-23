وجبة الشتاء.. المصريون يستهلكون 120 ألف طن من العدس سنويًا

قال عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن معدل الطلب على العدس يشهد زيادة بشكل كبير خلال الفترة الحالية تصل إلى 40% مع بدء موسم الشتاء وانخفاض درجات الحرارة.



وأشار في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلي أن الشتاء يمثل حوالي 65% من الاستهلاك وباقي السنة يمثل 35%، وذلك لأن العدس من البقوليات المحببة لدى الناس خلال فصل الشتاء.



ولفت إلى أنه رغم زيادة الطلب تشهد أسعار العدس استقراراً ليسجل 19 ألف جنيه للطن، منوها أن سعر العدس يسجل حوالي 24 جنيه للكيلو.



وأشار إلى زيادة أسعار العدس من 12500 جنيه خلال الموسم الماضي إلى 19 ألف جنيه للطن خلال الموسم الحالى، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الشحن وأسعار العدس عالميا في دول المنشأ.



وأضاف العطار أنه يتم استيراد حوالي 95 من استهلاكنا من الخارج من 3 دول وهم تركيا وكندا وسوريا، وأحيانا يتم الاستيراد من الهند، وتأتي سوريا مؤخرا في النهاية نظرا للظروف التي تمر بها.

وارتفعت واردات مصر من العدس بنسبة 33% خلال الـ 9 أشهر من 2021، لتسجل 82.174 مليون دولار في مقابل 61.904 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

ويشهد فصل الشتاء زيادة في حجم الطلب على العدس، في ظل ارتباط المستهلك المصري بعادات غذائية ومنها تناول “شوربة العدس” والتي تمنحه شعور بالدفء، ويصل حجم استهلاك العدس في مصر حوالي 120 ألف طن سنويا.