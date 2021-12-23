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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تفاصيل أول علاج أمريكى لكورونا عن طريق الفم

صدى البلد

بعد أن تسبب  فيروس كورونا في وفاة الكثيرين خلال الفترة الماضية نتيجة مضاعفاته المختلفة تأتى شركة  فايزر بعقار  نيرماترلفير وهو  أول دواء ضد فيروس كورونا يتم تناوله عن طريق الفم  وهو أول علاج مضاد لكورونا يأخذ عن طريق الفم .وهي خطوة كبيرة إلى الأمام في مكافحة هذا الوباء العالمي".

 أعراض خفيفة  إلى متوسطة

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي  كورونا في أمريكا تخطى 47 مليون حالة ووفقا لبيان صدر مؤخرا لهيئة الدواء الأمريكية  العقار يصلح  لعلاج مرضى فيروس كورونا ممن يعانون من أعراض خفيفة  إلى متوسطة، والأطفال المرضى الذين تتراوح أعمارهم  بين 12 سنة وما فوق ويزنون 40 كيلو جرام على الأقل 

أما ذوي الأعراض الحرجة أظهرت الاختبارات نتائج إيجابية  لتناول مرضى كوفيد-19 حبوب عقار باكسلوفيد من فايزر و مولنوبيرافير من شركة ميرك  .

 

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جرعات معززة

في السياق نفسه صرحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناول جرعات معززة من لقاحي فايزر وموديرنا المضادين لفيروس كورونا، تساهم في تقليل حالات دخول المستشفيات والوفاة وهو أول دواء يمكن للمرضى المصابين تناوله في المنزل للبقاء خارج المستشفى ويساعد العقار على تغير الطريقة التي نعالج بها كوفيد-19" فيعد أول دواء يمكن للمرضى المصابين تناوله في المنزل للبقاء خارج المستشفى.

 

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