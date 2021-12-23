عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير خطير.. زينة الكريسماس فيها سم قاتل

صدى البلد

أيام قليلة  وتحل علينا أعياد الكريسماس، وتعد مظاهر الاحتفال المتعارف عليها هي تزيين أشجار الكريسماس، وربما لا يخطر على بال البعض أن هذه الزينة فيها سم قاتل لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية الضارة.

 

 سم قاتل


ووفقا لموقع بولد سكاى الهندي، تحتوى الحلي والزخارف المتواجدة على شجرة الميلاد على مواد سامة بسبب تشبع الزينة بعنصر الرصاص لذا يجب عدم السماح للأطفال باللعب بها، إذ أنه من السهل أن يخترق الرصاص الجلد من خلال المسام، ويمتص عبر الفم ويسبب تلف في المخ والكلى، بجانب ضعف العضلات والتأثير على الجهاز العصبي.

 

ويمكن لتلك الأشجار التأثير على الجهاز التنفسي لاحتوائها على مواد كيميائية سامة وهي مركبات تؤدي إلى أضرار بالغة بالجهاز التنفسي فهي في غاية الخطورة، على كلا من الأطفال والنساء، لضعف جهازهم المناعي مقارنة بالبالغين.

 

بأشجار الكريسماس وبابا نويل.. المطارات المصرية تتزين احتفالا برأس السنة| صور

سهلة و لذيذة.. طريقة عمل كيكة شجرة الكريسماس

ويجب غسل الأيدي باستمرار عقب استعمال زينة أعياد الميلاد تحسبا من أن يكون في تكوينها عنصر الرصاص، لكن يجب إبعاد الأطفال والنساء الحوامل عنها تماما، لأنه يتسبب في الإجهاض والإصابة بالعديد من الأعراض الجانبية الأخرى مثل، الدوخة وألم في البطن والقيء، والتي تلزم تدخلا طبيا على الفور.

 

ولتجنب سموم الزينة، يجب تعليق الزينة بارتداء قفازات وصنع الزينة في المنزل لتفادى شراء الزينة التى تحتوى  على أي مواد كيميائية أم لا واختيار المفروشات الطبيعية بدلا من الاصطناعية، لضمان خلوها من المواد الكيميائية.

اعياد الكريسماس تزيين أشجار الكريسماس أشجار أشجار الكريسماس الزينة

موضوعات متعلقة

بأشجار الكريسماس وبابا نويل.. المطارات المصرية تتزين احتفالا برأس السنة| صور

سهلة و لذيذة.. طريقة عمل كيكة شجرة الكريسماس

ترشيحاتنا

مزق جسده أمام صاحبته.. مسجل خطر يقتل شاب وسط الشارع في الجيزة

اليمن..مقتل رئيس جهاز الأمن الوقائي لميليشيات الحوثي في غارات على صنعاء

رئيس الوزراء يوجه رسالة شديدة اللهجة للممتنعين عن تلقي لقاح كورونا.. فيديو

طائرات استطلاع بريطانية تدخل المجال الجوي لـ روسيا

صعيد الخير.. فيديو من القوات المسلحة يبرز المشروعات القومية في محافظات الجنوب

شاهد زوجته في أحضان عشيقها فقرر الانتقام.. الضابط المزيف إغتصب 6 سيدات|نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

مصرع طالبه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بشوارع بسيون

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

موضوع عائلي وأبو العروسة.. مسلسلات ينتظرها الجمهور في الموسم الشتوي

شبه البرد.. الصحة العالمية تحذر من أعراض متحور أوميكرون

خلوا بالكم من الشبورة .. توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

"ماتتسرعش في الزواج وبلاش تاكل كتير".. 5 نصائح من مبروك عطية للشباب والفتيات

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ