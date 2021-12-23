تحذير خطير.. زينة الكريسماس فيها سم قاتل

أيام قليلة وتحل علينا أعياد الكريسماس، وتعد مظاهر الاحتفال المتعارف عليها هي تزيين أشجار الكريسماس، وربما لا يخطر على بال البعض أن هذه الزينة فيها سم قاتل لاحتوائها على بعض المواد الكيميائية الضارة.

سم قاتل



ووفقا لموقع بولد سكاى الهندي، تحتوى الحلي والزخارف المتواجدة على شجرة الميلاد على مواد سامة بسبب تشبع الزينة بعنصر الرصاص لذا يجب عدم السماح للأطفال باللعب بها، إذ أنه من السهل أن يخترق الرصاص الجلد من خلال المسام، ويمتص عبر الفم ويسبب تلف في المخ والكلى، بجانب ضعف العضلات والتأثير على الجهاز العصبي.

ويمكن لتلك الأشجار التأثير على الجهاز التنفسي لاحتوائها على مواد كيميائية سامة وهي مركبات تؤدي إلى أضرار بالغة بالجهاز التنفسي فهي في غاية الخطورة، على كلا من الأطفال والنساء، لضعف جهازهم المناعي مقارنة بالبالغين.

ويجب غسل الأيدي باستمرار عقب استعمال زينة أعياد الميلاد تحسبا من أن يكون في تكوينها عنصر الرصاص، لكن يجب إبعاد الأطفال والنساء الحوامل عنها تماما، لأنه يتسبب في الإجهاض والإصابة بالعديد من الأعراض الجانبية الأخرى مثل، الدوخة وألم في البطن والقيء، والتي تلزم تدخلا طبيا على الفور.

ولتجنب سموم الزينة، يجب تعليق الزينة بارتداء قفازات وصنع الزينة في المنزل لتفادى شراء الزينة التى تحتوى على أي مواد كيميائية أم لا واختيار المفروشات الطبيعية بدلا من الاصطناعية، لضمان خلوها من المواد الكيميائية.