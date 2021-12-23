عقب القبض عليه.. صورة أثارت الجدل حول مؤسس حملة تنظيف المقابر بسوهاج

قرر بعض شباب محافظة سوهاج في نهاية عام 2019، تدشين حملة لتنظيف المقابر بمراكز الإقليم، وكان مؤسسها "عبدالرحمن. ا" خريج كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط، ليثير بعد ذلك إعجاب الكثير من المواطنين ويصبح مطلب جميع أهالي محافظات الصعيد.

واشتهر “عبدالرحمن” خلال العامين الماضيين بين أهالي الصعيد عامة واهالي محافظة سوهاج خاصة، وذلك عقب إعلانه تدشين حملة تنظيف للمقابر وعمله بالفعل على ذلك، حيث استخرج المئات من الأعمال السحرية المختلفة، بعضها كان على فستان زفاف وأخرى على جماجم حيوانات.

بخلاف ما استطاع استخراجه من مقابر مراكز سوهاج المختلفة من صور لأشخاص بعينها مُدون عليها بعض الطلاسم والدعاء بالمرض والموت لأصحاب تلك الصور.

وكان نشر مؤسس حملة تنظيف المقابر بالمحافظة منذ عدة أشهر صورة له ظهر فيها يرتدي ملابس صيفية تُظهر جسده ما أثار غضب البعض؛ ليُصرح عقب ذلك عبر صفحته على “فيسبوك” كاتبًا: "الصورة دي خلت ناس كتير تلغي المتابعة.. انا مش شيخ يا جماعة".

وألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على مؤسس حملة تنظيف المقابر بالمحافظة؛ وذلك لما يقوم به من أعمال السحر والشعوذة، مُدعيًا قدرته على فك الأعمال السحرية وتطهير المقابر منها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم “عبدالرحمن. ا”، وبحوزته مجموعة من الكتب التي تحتوي على طلاسم تؤكد ممارسته للسحر، وبفحص هاتفه المحمول تبين إحتوائه على محادثات ورسائل تؤكد نشاطه الآثم.

ووجهت النيابة العامة تهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الإعلان عن أعمال الدجل والشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ضحاياه جنسيًا.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.