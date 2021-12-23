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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

375 مليار جنيه .. تفاصيل برنامج الخطط التنموية لصعيد مصر

خطط تنموية
خطط تنموية

قال خالد عبد الحليم نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر : إن أسبوع الافتتاحات الرئاسية لمشاريع الصعيد يتوج خططا تنموية بدأت منذ عام 2015 وحتى الآن لمدة 6 سنوات مضت بتكلفة 375 مليار جنيه في قطاعات عدة .

وأضاف خالد عبد الحليم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن المشاريع التنموية فى الصعيد تركز على مشروعات البنية الأساسية حتى تؤهل الصعيد لجذب الاستثمارات بالإضافة لتوجيه برامج تنموية محددة منها برامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأشار خالد عبد الحليم ، لتوجيه برامج تنموية فى صعيد مصر والذى بدأ منذ عام 2015 بتفاوض الرئيس عبد الفتاح السيسى مع البنك الدولى على تمويل قدره 500 مليون دولار وتم البدء فى  2018 بمحافظات سوهاج ، قنا وعدد متنوع من المشروعات منها تنمية اقتصادية ، دعم التكتلات الاقتصادية سواء الحرف الزراعية  ، تطوير الإدارة المحلية .

وتابع  أن تدشين المشروعات التنموية فى الصعيد تعمل على إدارة قاطرة التنمية بالإضافة لخدمة مواطنيها وجذب الاستثمارات ، منوها أن لوجود برنامج لتعميم محاور التنمية فى كافة محافظات مصر خاصة بأن كل محافظة يوجد ما يميزها سواء من منتجات زراعية ، حرف يدوية ، الطرق الإقليمية وتوفر مطارات أو غيرها من عوامل لجذب استثمارات .

 

صعيد مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي سوهاج تفاصيل التنمية المحلية

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