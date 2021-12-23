أخبار البرلمان | حرمان الطلاب من الامتحان عقوبة الغش وفقا للقانون.. و«الإنترنت المنزلي» يعرضك لـ 4 مخالفات تقودك للحبس والغرامة

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

احذر.. « الإنترنت المنزلي» يعرضك لـ 4 مخالفات تقودك للحبس والغرامة

"إسكان النواب": المشروعات القومية بصعيد مصر ملحمة بناء حقيقية على أرض الجمهورية الجديدة

وضع مصر على خريطة العالم.. برلمانية تكشف مزايا "أسبوع الصعيد"

اليوم.. ذكرى مرور 140 عاما على دعوة أول مجلس نيابي مصري للانعقاد

حرمان طلاب المدارس والجامعات من أداء الامتحان عقوبة الغش وفقا للقانون

برلماني: التعديات على الأراضي الزراعية جرم كبير.. وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهتها

إفشاء أسرار الدولة وتغليظ عقوبة التحرش.. 6 تشريعات أقرها البرلمان للحفاظ على الأمن القومي وحماية مقدرات الوطن