أمن القاهرة يكشف غموض بلاغ سرقة مجوهرات من محل بالموسكي

تمكن رجال الأمن من ضبط سيدة قامت بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل محل بإسلوب "المغافلة".

تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل مصوغات ذهبية "كائن بدائرة القسم" - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر بحضور سيدة للمحل ملكه والإستيلاء منـه علـى كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ( 3 خواتم ذهب ، 2حلق ، سلسله) عقب إيهامه بـعـرض تلك المشغولات على أحد الأشخاص "معلوم لديه" إلا أنها غافلته وإستولت على المشغولات الذهبية ولاذت بالفرار .

باجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات - مقيمـه بدائرة قسم شرطة عين شمس- لها معلومات جنائية)، تم إستهدافها وضبطها.

و بمواجهتها بالتحريات أيدتها وإعترفت بإرتكاب الواقعة، و تـم بـإرشـادها ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لـدى عميلها "سيىء النيـة" (صاحب محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس).

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمها بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.