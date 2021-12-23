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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاهرة تعلن تطبيق نظام جديد للتحكم عن بعد لشبكات الإنارة

صدى البلد

أكد اللواء خالد عبد العالم محافظ القاهرة أن العاصمة ستقوم بتطبيق نظام جديد بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة للتحكم والقياس اللحظى عن بعد لشبكات الإنارة في الطرق الرئيسية والفرعية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والتحكم الرقمي في تقسيم الأحمال ، كم يتيح النظام الجديد مراقبة الأعطال والإبلاغ عنها ويقدم نظام مراقبة للشبكة بالكامل على مدار 24 ساعة كما يوفر النظام الفصل الأوتوماتيكى عند حدوث أعطال أو في حالة الطوارئ ، كما يقوم بربط الاحتياجات الفعلية للأعطال مع المخازن كما يحمى الأعمدة من الفتح العشوائى .


جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ القاهرة مع مسئولي الشركة بحضور اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة ورئيس الإدارة المركزية للإنارة ورؤساء قطاعات الإنارة على مستوى المحافظة.


وأشار محافظ القاهرة إلى أن النظام الجديد سيتم تطبيقه بأحد مناطق المنطقة الشرقية كبداية ثم يتم تعميمه على باقي مناطق القاهرة مع توفير التدريب والتأهيل اللازم للفنيين بمنظومة الإنارة المركزية على مستوى الهيئة والأحياء لتطبيق النظام الجديد مؤكدًا على دور الورش الإنتاجية بالمحافظة في أعمال التطوير والصيانة والإصلاح من خلال الكوادر المتميزة داخلها .

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