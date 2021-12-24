عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تعكس حرص الدولة على مستقبلها

أراضي زراعية
أراضي زراعية

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية ، التى حدثت خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أنها تعكس حرص الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل مستقبل مصر في تحقيق الأمن الغذائى.

 

 

وأشارت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”  إلى أن توقيع العقوبات على المخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات، وتحقيق الهدف المنشود ،  كما أنه سيسهم في حماية الأراضي الزراعية ، ومنع التعدى على أملاك الدولة .

txt

استصلاح 3 ملايين فدان.. الزراعة: التعديات على الأراضي الزراعية تتسبب في خسائر كثيرة للدولة..فيديو

txt

برلماني: التعديات على الأراضي الزراعية جرم كبير.. وتطبيق الإجراءات الحاسمة لمواجهتها

 

وأكدت عضو مجلس النواب،أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إزالة كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف، مطالبة الحكومة بسرعة الانتهاء من كافة توجيهات الرئيس للحفاظ على منافع الري والصرف والأراضي الزراعية من التعديات والتصدي لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

 

و قال سعد نصار مستشار وزير الزراعة ، إن التعديات على الأراضي الزراعية تتسبب في خسائر كثيرة للدولة لافتا إلي أن التعديات تتم علي أجود الأراضي وأخصبها قدرة علي الإنتاج الزراعي وهي الأراضي ذات الرمال السوداء والتي تأتي اليها المياه عن طريق شبكة ترع مخططة منذ آلاف السنيين .

 

واضاف سعد نصار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الأراضي الجاهزة للزراعة تختلف تماما عن الأراضي التي تستصلحها الدولة من أول وجديد لافتا إلي أن الدولة الأن تعمل علي استصلاح 3 مليون فدان وهذا منذ عام 2019 ومنهم 1.5 مليون فدان في الريف المصري و65% في الصعيد ونصف مليون في وسط وشمال سيناء .

وأوضح  أن مصر لم تشعر بأي نوع من أنواع نقص الغذاء أثناء جائحة كورونا وتم زيادة صادرات مصر الزراعية وهذا بفضل رعاية الرئيس واهتمامه بقطاع الزراعة وتوجيهاته في التوسع في القطاع الزراعي والداجني لتوفير كافة السلع للمواطنين .

ايناس عبد الحليم مجلس النواب السيسي الأراضى الزراعية التعديات عقوبات وزير الزراعة

ترشيحاتنا

حظر احتفالات العام الجديد في إيطاليا بسبب كورونا

كوكب الشرق وجيل الملحنين الشباب.. أين ذهبت أغنيات أم كلثوم التي استعدت لغنائها؟

المدير الفني للمغرب يكشف سر استبعاد زياش من قائمة المنتخب لأمم أفريقيا

دعاء قيام الليل ليلة الجمعة .. كلمات تدفع عنك فتنة القبر

السعودية.. التحالف العربي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية صنعاء الأخيرة

شوبير يعلن مدة غياب السولية عن الملاعب ويطالب بضم طارق حامد للمنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

رئيس الوزراء: المصريون سيصابون الفترة المقبلة بمتحور "أوميكرون"

بالمانيكر ومكياج كامل.. زوجة عصام الحضري أمام الحرم المكي

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

القيد الإفريقي يكشف مخطط موسيماني للاستغناء عن خماسي الأهلي

جمارك الصادرات الجوية تضبط قطعا أثرية مهربة في مطار القاهرة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكبر حضور جماهيري في إكسبو دبي.. تامر حسني يشكر شعب الإمارات

تنظيف المقابر وعلاج روحاني.. كيف ضربت الداخلية أوكار 4 دجالين بالمحافظات في يوم واحد؟

زعماء الشر خططوا للعدوان.. محمود ياسين نجم احتفالات بورسعيد بطرد بريطانيا وأعوانها

تأكيدا لانفراد صدى البلد .. شيرين عبد الوهاب وبناتها ضيوف صاحبة السعادة في رأس السنة

فيديو

سرقة ونشر الفسق والتحريض على الفوضى ... سر تواجد نجوم الفن بالمحاكم

أدهم نابلسي يحذف أغانيه بعد إعتزاله وزينة تطالب عز بدفع ٦٠ ألف جنيه شهريا

كلمة مدبولي في أول اجتماع للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة "فيديو"

بسبب خلافات زوجية.. صدم 5 أشخاص بالسيارة وفر هاربا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ