برلمانية: إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تعكس حرص الدولة على مستقبلها

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية ، التى حدثت خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدة أنها تعكس حرص الدولة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية التي تمثل مستقبل مصر في تحقيق الأمن الغذائى.

وأشارت “ عبد الحليم ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن توقيع العقوبات على المخالفين سيؤدى إلى تقليص أعداد المخالفات، وتحقيق الهدف المنشود ، كما أنه سيسهم في حماية الأراضي الزراعية ، ومنع التعدى على أملاك الدولة .

وأكدت عضو مجلس النواب،أنه لا يمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية بكافة مؤسساتها في إزالة كافة التعديات على شبكة الترع والمصارف، مطالبة الحكومة بسرعة الانتهاء من كافة توجيهات الرئيس للحفاظ على منافع الري والصرف والأراضي الزراعية من التعديات والتصدي لها واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

و قال سعد نصار مستشار وزير الزراعة ، إن التعديات على الأراضي الزراعية تتسبب في خسائر كثيرة للدولة لافتا إلي أن التعديات تتم علي أجود الأراضي وأخصبها قدرة علي الإنتاج الزراعي وهي الأراضي ذات الرمال السوداء والتي تأتي اليها المياه عن طريق شبكة ترع مخططة منذ آلاف السنيين .

واضاف سعد نصار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، إن الأراضي الجاهزة للزراعة تختلف تماما عن الأراضي التي تستصلحها الدولة من أول وجديد لافتا إلي أن الدولة الأن تعمل علي استصلاح 3 مليون فدان وهذا منذ عام 2019 ومنهم 1.5 مليون فدان في الريف المصري و65% في الصعيد ونصف مليون في وسط وشمال سيناء .

وأوضح أن مصر لم تشعر بأي نوع من أنواع نقص الغذاء أثناء جائحة كورونا وتم زيادة صادرات مصر الزراعية وهذا بفضل رعاية الرئيس واهتمامه بقطاع الزراعة وتوجيهاته في التوسع في القطاع الزراعي والداجني لتوفير كافة السلع للمواطنين .