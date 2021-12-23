بنسبة تغطية ١٠٤.٥ %.. صحة البحر الأحمر تعلن نجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، نجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الخاص باليوم الرابع لمشرفي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة البحر الأحمر.

وقال وكيل الوزارة، إن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية، قامت خلال اليوم الرابع بتطعيم ٦٧١٢٧ طفلا من عمر يوم وحتى ٥ سنوات بالمحافظة، بنسبة تغطية بلغت ١٠٤.٥ %، لتحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية فى فاعليات حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

كما أكد على مد واستكمال العمل بالحملة خلال يومى الخميس والجمعة عن طريق الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية.

وفى سياق اخر استقبل مطار الغردقة الدولي، ، 86 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح على مدار اليوم، وتصل الرحلات من مختلف المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة.

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.

وتشهد مدينة الغردقة ومرسي علم خلال الأيام الحالية حالة من الانتعاشة السياحية، حيث قد تكون تخطت نسب الإشغال السياحي بالفنادق المختلفة 85%، وهناك عدد من الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد، حيث يصل لمدينة الغردقة عدد كبير من السياح من الجنسية الروسية.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 5 رحلات دولية من المطارات الأوربية والعالمية المختلفة ، تقل علي متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة بينهم رحلتين من التشيك.

وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم الاربعاء ان الرحلات الواردة اليوم بينهم رحلتين من التشيك قادمين من العاصمة التشيكية براغ ورحلة من اوكرانيا والمانيا وإيطاليا.

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 5 رحلات دولية من المطارات الأوربية والعالمية المختلفة ، تقل علي متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة بينهم رحلتين من التشيك.

وكشفت جداول رحلات الوصول ان الرحلات الواردة اليوم بينهم رحلتين من التشيك قادمين من العاصمة التشيكية براغ ورحلة من اوكرانيا والمانيا وإيطاليا. وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي السبت الماضي أولى رحلات السياحة الهولندية التابعة لشركة transavia على متنها 143 راكبا في عودة استئناف رحلات السياحة الهولندية عقب انقطاع دام لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا.