سفير مصر في الاكوادور: بُعد المسافات بين الدول لم يعُد عائقاً أمام تطوير التعاون الثنائي|صور

خلال لقائه وزير الخارجية الاكوادوري ..

استقبل وزير خارجية الإكوادور ماوريسيو مونتالفو، السفير أشرف عبد القادر سلامة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الإكوادور، حيث تم بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض آفاق التعاون الثنائي بين مصر والإكوادور في مجالات السياحة والرعاية الصحية والتبادل التجاري ومنع الازدواج الضريبي وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة.



وأوضح السفير أشرف سلامة أن بُعد المسافات بين الدول لم يعُد يُشكل عائقاً أمام تطوير التعاون الثنائي، وأنه في ضوء سياسات واستراتيجيات البلدين لتطوير علاقتهما مع كافة دول العالم فقد يمثل تطوير العلاقات بين البلدين نقطة انطلاق لكل منهما لتكون مركزاً لفتح أسواق جديدة في كل من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تعاونها مع الإكوادور في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.



أعرب وزير الخارجية الإكوادوري عن تقديره لمصر حكومة وشعباً، وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لما لمصر من ثقل إقليمي سواء على المستوى العربي أو الأفريقي، وأن الإكوادور ترحب بأي مبادرات أو مساعي تُبذل من الجانبين لتوطيد أواصر التعاون بين البلدين

وأكد مونتالفو قيام وزارة الخارجية بالتنسيق بين الجهات الإكوادورية المعنية في هذا الصدد، كما اتفق الجانبان على أهمية توطيد العلاقات واستئناف جولات المشاورات السياسية بين البلدين.