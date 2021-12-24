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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

البرلمان يواجه الحكومة بـ تأثير أبراج المحمول على الصحة العامة الأسبوع المقبل

أبراج المحمول
أبراج المحمول

أعلنت النائبة، مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن،  و وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة عمل اللجنة الأسبوع المقبل، موضحة أن  الجلسة العامة لمجلس النواب ، ستشهد مناقشة سياسة الحكومة للحد من الآثار السلبية لأبراج المحمول على الصحة العامة للمواطنين.

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 و أوضحت “ محروس ” أن الهدف الرئيسي من ذلك ، يتمثل فى توضيح الصورة كاملة فيما يتعلق بالآثار الناجمة عن تركيب أبراج المحمول على أسطح المباني ، مشيرة إلى أن هناك اعتقاد  لدى كثير من المواطنين بأن هناك آثار سلبية على صحة الانسان ، في حين أن هناك تقارير عدة تفيد بعدم وجود آثار ناجمة عن هذه الأبراج .

 

وأضافت عضو مجلس النواب أنها طالبت بضرورة عرض الأمر على لجنة الصحة بالمجلس لاستيضاح الأمر من مدى صالحية تركيب الأبراج ، وهل هناك أضرار تنجم منها على صحة الانسان ، واذا كان ذلك صحيحا هل يمكن توفير حماية مناسبة من تلك الأضرار، مشيرة إلى أن تطوير شبكات الاتصالات هو هدف رئيسي للدولة في المرحلة القادمة ولذلك يجب توفير البيئة المناسبة لدعم وسائل الاتصال الحديثة .

مرثا محروس مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب أبراج المحمول لجنة الاتصالات لجنة الصحة

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