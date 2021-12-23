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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالبه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بشوارع بسيون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمركز بسيون فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، مصرعها دهسا تحت عجلات سيارة نقل مصرعها، أثناء نزولها من توكتوك بشارع المدارس بمدينة بسيون.

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تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون، بمصرع " بسملة شنيشن"، طالبة بالصف الثالث الإعدادي دهسا، تحت عجلات سيارة نقل، خلال نزولها من توكتوك بشارع المدارس أمام مدرسة الثورة بمدينة بسيون.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وسيارة إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل جثة الطالبة إلى المستشفى المركزى، والتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها، وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

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