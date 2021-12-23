انطلاق بطولة سوديك المفتوحة للاسكواش اليوم

ضمن سلسة بطولاته ودعم السياحة

تنطلق اليوم بطولة الاسكواش المفتوحة للناشئين والناشئات علي ملاعب نادي Club S الجريا وملاعب نادي النادي بتنظيم سوديك وتحت رعاية وزراة الشباب والرياضة.

وتقام هذه البطولة لأول مرة وضمن سلسلة بطولات دولية قادمة بهدف دعم السياحة وخلق مواهب جديدة باتساع قاعدة المشاركة لجميع الفئات العمرية.



وانتهت اللجنة التنفيذية المشرفة علي البطولة من كافه الترتيبات النهائية لإخراج هذا الحدث بأبهي صورة ممكنة لاسيما وأن هناك حرص من إدارة سوديك علي تثبيت هذا المهرجان الكبير سنويا وذلك وفقا لخطة الانتشار التي وضعتها للمساهمة في رفعه الاسكواش المصري وتكوين أبطال.



واعوضح محمد وجيه الرئيس التنفيذي لشركه موسبورت ان هذه البطوله هي الأولى ضمن سلسلة بطولات تنظمها الشركة برعاية شركه سوديك العقارية والبنك الأهلى وشركة مصر للطيران حيت تقدم جوائز للفائزين هى الأعلى على الاطلاق فى بطولات الناشئين داخليا وخارجيا فى خطوه اولى لدعم ناشئين الاسكواش فى مصر

ويقول عمرو شبانة بطل العالم السابق والمستشار الفني أن البطولة لها أهداف متعددة تخدم الاسكواش المصري وتدعم المواهب الشابة لخلق المنافسة المطلوبة لاعداد أبطال قادرين علي رفع اسم مصر في المحافل الدولية معربا عن سعادته بالإقبال الكبير من جانب المشاركين وأيضا بدعم وزارة الشباب والرياضة ورعاية الوزير الدكتور اشرف صبحي موضحًا اغن البطولات التي ستقام هذا الموسم ستكون بمثابة علامة كبيرة ومسجلة في الاسكواش العالمي.