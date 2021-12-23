عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش.. وسامى يحذر اللاعبين

أحمد سامي المدير
أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة

يواصل مساء اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تدريباته على ملعب النادى قبل الدخول فى مسعكر مغلق غدا استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش التى ستقام على ستاد الأسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة فى بطولة الدورى العام.


ووجه أحمد سامى، تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى فريقه قبل مواجهة الطلائع بوضع قوة المنافس ورغبته فى الخروج من دوامة النتائج السلبية التى يحققها منذ بداية المسابقة فى الإعتبار خاصة مع تغير الإدارة الفنية وتولى مساعده السابق أحمد عبدالعزيز منصب المدير الفنى للطلائع.


وعكف أحمد سامى، على دراسة منافسه فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، بعد غداً السبت، وشرح للاعبيه الطريقة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للمنافس، كما شاهد مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز فى الجولة الماضية للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة.


وطالب مدرب سموحه لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب ،كما وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى خط الوسط والدفاع من قوة أحمد سمير لاعب وسط الطلائع، وطلب من  لاعبى الدفاع محمود عزت ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام بإحكام قبضتهم على مهاجمى المنافس خلال المباراة دون الوقوع فى أخطاء مثلما حدث فى مباراة الإسماعيلى الماضية.


ومن المقرر ان يجرى أحمد سامى عدة تغيرات فى التشكلية التى سيخوض بها اللقاء بعدما استعاد بعض العناصر الأساسية مرة آخرى خاصة محمد شكرى الظهير الأيسر وأحمد جمال الظهير الأيمن والمدافع أحمد عيد.


وأكد مدرب سموحة ان لاعبه مروان حمدى تعرض لهجوم عنيف خلال الفترة الماضية رغم أنه من أكثر اللاعبين التزاما بتنفيذ تعيلمات المدير الفنى وهذا هو سر اعجاب كيروش وتمسكه به خلال البطولة العربية كما أن ضمه للقائمة المبدئية لبطولة كأس الأمم الإفريقية هو تأكيد على اقتناع الخواجة بقدرات اللاعب .


وأضاف أنه لا توجد أزمة في استبعاد حسين فيصل من قائمة منتخب مصر وهو أمامه مستقبل كبير وسيكون أهم لاعب رقم 10 في مصر خلال الفترة المقبلة.
 

سموحة طلائع الجيش الدوري العام نادي سموحة احمد سامي

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

في العيد القومي.. إزاحة الستار عن تمثال الفنان "محمود ياسين" ببورسعيد| صور

الرئيس يوجه بتعظيم القيمة المضافة لمعادن الرمال السوداء وتوطين تصنيع الأمصال البيطرية

أطول رجل في العالم يبحث عن عروس جديد

التصديري لمواد البناء: قفزة في صادرات السيراميك والرخام والأسمنت | تفاصيل وأرقام

رئيسة البرلمان البحريني تشيد بالإنجازات التنموية في كافة ربوع مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

مصير القائمة النهائية.. مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

"ماتتسرعش في الزواج وبلاش تاكل كتير".. 5 نصائح من مبروك عطية للشباب والفتيات

وداعًا للميكروباص.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي

أنا لا مفتي ولا شيخ.. تعليق أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ