سموحة يواصل الاستعداد لمواجهة طلائع الجيش.. وسامى يحذر اللاعبين

يواصل مساء اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، تدريباته على ملعب النادى قبل الدخول فى مسعكر مغلق غدا استعداداً لمواجهة فريق طلائع الجيش التى ستقام على ستاد الأسكندرية فى المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة فى بطولة الدورى العام.



ووجه أحمد سامى، تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى فريقه قبل مواجهة الطلائع بوضع قوة المنافس ورغبته فى الخروج من دوامة النتائج السلبية التى يحققها منذ بداية المسابقة فى الإعتبار خاصة مع تغير الإدارة الفنية وتولى مساعده السابق أحمد عبدالعزيز منصب المدير الفنى للطلائع.



وعكف أحمد سامى، على دراسة منافسه فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، بعد غداً السبت، وشرح للاعبيه الطريقة التى يعتمد عليها الجهاز الفنى للمنافس، كما شاهد مباراة الفريق الأخيرة أمام بيراميدز فى الجولة الماضية للوقوف على نقاط القوة والضعف لوضع الخطة المناسبة.



وطالب مدرب سموحه لاعبيه بتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب ،كما وجه تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبى خط الوسط والدفاع من قوة أحمد سمير لاعب وسط الطلائع، وطلب من لاعبى الدفاع محمود عزت ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام بإحكام قبضتهم على مهاجمى المنافس خلال المباراة دون الوقوع فى أخطاء مثلما حدث فى مباراة الإسماعيلى الماضية.



ومن المقرر ان يجرى أحمد سامى عدة تغيرات فى التشكلية التى سيخوض بها اللقاء بعدما استعاد بعض العناصر الأساسية مرة آخرى خاصة محمد شكرى الظهير الأيسر وأحمد جمال الظهير الأيمن والمدافع أحمد عيد.



وأكد مدرب سموحة ان لاعبه مروان حمدى تعرض لهجوم عنيف خلال الفترة الماضية رغم أنه من أكثر اللاعبين التزاما بتنفيذ تعيلمات المدير الفنى وهذا هو سر اعجاب كيروش وتمسكه به خلال البطولة العربية كما أن ضمه للقائمة المبدئية لبطولة كأس الأمم الإفريقية هو تأكيد على اقتناع الخواجة بقدرات اللاعب .



وأضاف أنه لا توجد أزمة في استبعاد حسين فيصل من قائمة منتخب مصر وهو أمامه مستقبل كبير وسيكون أهم لاعب رقم 10 في مصر خلال الفترة المقبلة.

