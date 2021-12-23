رشاد شحاتة يشارك برواية "زهرة الموت" في معرض الكتاب الـ53

صدرت حديثا رواية "زهرة الموت" للكاتب الشاب رشاد شحاتة للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته نهاية المقبل بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، بمشاركة العديد من دور النشر المصرية، والعربية والأجنية.

الرواية تدور حول قصة فتاة، واجهت الكثير من الصعاب في حياتها، وتعرضت للعديد من المكائد والأزمات التي كادت أن تقضي عليها، وتأخذها إلى الموت، إلا أنها في كل ذلك كانت صامدة، وتقف قوية كالرجال، لتتخطى ما يعيقها من أجل الوصول إلى هدفها وتحقيق أحلامها.

كما تطرح الرواية، قضية تعنيف الفتيات، وحرمانهم من حقوقهم سواء في العمل، أو التعليم، أو تكافي الفرص بشكل عام، وتعد العمل الأول للكاتب الشاب رشاد شحاتة الطالب في المرحلة الجامعية.

الرواية تشارك في معرض الكتاب، مع آلاف الروايات والأعمال الإبداعية لكبار الكتاب والمبدعين.