عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رشاد شحاتة يشارك برواية "زهرة الموت" في معرض الكتاب الـ53

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدرت حديثا رواية "زهرة الموت" للكاتب الشاب رشاد شحاتة للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المقرر إقامته نهاية المقبل بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، بمشاركة العديد من دور النشر المصرية، والعربية والأجنية.

 

الرواية تدور حول قصة فتاة، واجهت الكثير من الصعاب في حياتها، وتعرضت للعديد من المكائد والأزمات التي كادت أن تقضي عليها، وتأخذها إلى الموت، إلا أنها في كل ذلك كانت صامدة، وتقف قوية كالرجال، لتتخطى ما يعيقها من أجل الوصول إلى هدفها وتحقيق أحلامها.

 

كما تطرح الرواية، قضية تعنيف الفتيات، وحرمانهم من حقوقهم سواء في العمل، أو التعليم، أو تكافي الفرص بشكل عام، وتعد العمل الأول للكاتب الشاب رشاد شحاتة الطالب في المرحلة الجامعية.

 

الرواية تشارك في معرض الكتاب، مع آلاف الروايات والأعمال الإبداعية لكبار الكتاب والمبدعين.

رواية زهرة الموت لكاتب الشاب رشاد شحاتة معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس دور النشر المصرية والعربية والأجنية

ترشيحاتنا

مدبولي: حجم العمل في العواصم الجديدة خلال 5 سنوات يأخذ في دول أُخرى 20 سنة

الحكومة تفجر مفاجأة عن متحور أوميكرون

سلامة الغذاء: نبدأ في تولي إدارة ملف الأسماك يناير المقبل.. تفاصيل

خاص|نص إعترافات معتز توفيق في التخابر مع داعش: اقتنعت بـ فكر التنظيم

إفشاء أسرار الدولة وتغليظ عقوبة التحرش.. 6 تشريعات أقرها البرلمان للحفاظ على الأمن القومي وحماية مقدرات الوطن

مدبولي : أوميكرون سيصبح المتحور السائد عالميا خلال شهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 12 لاعبا .. قرار جديد بشأن قائمة منتخب مصر فى الأمم الإفريقية

دعاء قيام الليل قبل الفجر .. 6 كلمات مستجابة رددها الآن

الصحة تعلن سلبية تحاليل الـ3 مصريين المشتبه في إصابتهم بـ أوميكرون

الصحة تحظر الخروج لـ مرضى الحساسية وضيق التنفس مع اضطراب الطقس

السيسي: لا يمكن هدي بطاقة تموين لحد بيتجوز تاني

الحكومة توافق على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان

مصرع طالبه دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بشوارع بسيون

قرار وزاري بحظر تجميع البدالين وأصحاب المخابز بطاقات التموين.. وهذه هي العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مياه نظيفة وساقعة بدون ثلاجة.. الكوب الاستانلس وعاء مذهل اختفى مع الزمن|نوستالجيا

القوات المسلحة: ضبط 240 قطعة سلاح متنوعة و 12 فتحة نفق

وزير السياحة والآثار يلتقى بأعضاء الدورة الـ 46 للتمثيل الدبلوماسى للملحقين العسكريين

تامر حسني يحيي حفل زفاف ابنة ماجد المصري بحضور نجوم الفن

فيديو

"ماتتسرعش في الزواج وبلاش تاكل كتير".. 5 نصائح من مبروك عطية للشباب والفتيات

وداعًا للميكروباص.. كل ما تريد معرفته عن الأتوبيس الترددي

أنا لا مفتي ولا شيخ.. تعليق أدهم نابلسي بعد اتهامه بتحريم الفن

للمرة الأولى.. كشف تفاصيل الدعوى القضائية ضد رشوان توفيق

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

سر وجودنا .. ماذا نريد من الله؟

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي: البداية أمريكا والآن شيلى

أحمد نجم

حكاية رقم 60 مع المصريين

مجدي أبوزيد

السوشيال ميديا وثيقة طلاق الفنانين

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 11 “

إيمان الدربي

حصاد المرأة المصرية

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ