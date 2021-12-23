اخبار التعليم .. رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة ... التعليم تسمح لطلاب الإعدادية بـ «التحسين».. بهذه الضوابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية
محاضرة عن مكافحة الفساد بـمعهد إعداد القادة
انطلقت فعاليات اليوم الثاني لبرنامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بمعهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد.
تحت شعار "صحتك تهمنا".. انطلاق فعاليات الماراثون الرياضي بجامعة حلوان
نظم اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة حلوان اللجنة الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ووزارة الشباب والرياضة"فعاليات الماراثون الرياضي تحت شعار صحتك تهمنا"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وقام بالتنظيم عدد ١٦٠ طالبا بزى التنظيم الموحد حيث تم استقبال الطلاب المشاركين على بوابة الجامعة الذين بلغ عددهم ٨٠٠ طالب وطالبة من جامعة حلوان وتجميعهم أمام شعار الجامعة وبدأ فريق الرياضى بمشاركة الطلاب بالإحماء والتسخين .
مدير عام الإدارة التعليمية ببئر العبد يتابع انتظام الدراسة في المدارس
تابع الدكتور سليمان شميط، مدير عام الإدارة التعليمية ببئر العبد وسالم عابد وكيل الإدارة، العملية التعليمية بمدارس الإدارة.
بالتعاون مع الشباب والرياضة.. افتتاح برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان
فى ظل توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأنشطة الطلابية تم افتتاح برنامج الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان وذلك تحت رعاية اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ممدوح مهدى رئيس جامعه حلوان، حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة.
لمواجهة زيادات كورونا.. تشديدات على مواصلة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة
اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع مدير المستشفيات الجامعية وأمين عام الجامعة، لمتابعة التكليفات التي وجه بها في مشروع تطوير المستشفيات ومواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية بالمستشفيات الجامعية، وتوافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.
اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بشمال سيناء
اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء، مواعيد إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٢/٢٠٢١ تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.
بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات
أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء التقديم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
خدمات حتى 250 ألف جنيه سنويًا.. تفاصيل مشروع التأمين الطبي لأعضاء هيئة التدريس
قال الدكتور هشام المناوي نائب رئيس صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، أن الصندوق يُقدم العديد من المزايا للأعضاء، ومنها: تغطية شاملة للخدمات المُقدمة للعضو حتى 250 ألف جنيه سنويًا، وتشمل الكشف في عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، وكذا الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعي بالمراكز المُعتمدة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرفة العمليات والاستشاريين وأطباء التخدير والمُساعدين والأدوية والمُستلزمات الطبية والتمريض ومصاريف الإقامة بالمستشفى لمريض مُقيم بالدرجة الأولى المُمتازة (غرفة مُفردة) إلي جانب الإقامة بالرعاية المُركزة بحد أقصى 21 يومًا لكل حالة دخول، وإجراء المناظير (التشخيصية والعلاجية)، وغيرها من الخدمات.
التعليم تسمح لطلاب الإعدادية بـ «التحسين».. بهذه الضوابط
قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السماح بالتحسين لطلاب الصف الثالث الاعدادي (الإعدادية) وفقًا لضوابط معينة.