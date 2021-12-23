أندرو محسن: من يعمل في "القاهرة السينمائي" يعلم أهميته.. وهناك من يستغله للفت الأنظار.. فيديو

قال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، إنني بدأت بلجنة المشاهدة، وأصبحت مسئولا عن مسابقة الأفلام القصيرة لمدة 3 سنوات، وفي آخر سنتين عملت مدير المكتب الفني للمهرجان.

وأضاف أندرو محسن، خلال لقاء له لبرنامج "البيه والهانم" عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي ممدوح الشناوي ورنا عرفة، أن من يعمل في مهرجان القاهرة السينمائي يعلم أهميته الكبيرة، مقارنته مع المهرجانات الأخرى.

وتابع أندرو محسن، أن دور المكتب الفني للمهرجان، المتابعة مع المهرجانات العالمية، ومتابعة الأفلام التي ستكون موجودة، مما يجعلنا على الاضطلاع بالأفلام الجديدة التي سيتم عرضها ويتم عمل تقييم للفيلم.

يستغل المهرجان

وأشار المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي إلى أن هناك البعض يستغل المهرجان من أجل التواجد فقط ولفت الأنظار دون الاهتمام بالمضمون والجوهر.

