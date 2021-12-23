مجلس الزمالك يبحث مع الطائرة أسباب رفضهم خوض التدريبات

حرص مسؤولو نادي الزمالك علي عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك ، خلال الساعات القليلة الماضية، لمناقشة أسباب رفضهم خوض التدريبات.

حيث رفض لاعبو فريق طائرة الزمالك خوض التدريبات بسبب تأخر صرف مستحقاتهم ومقدم العقود، وخلال الجلسة التي جمعت بين لاعبي الفريق ومسئولي النادي تم وعدهم بصرف المستحقات في الأيام المقبلة وعقب الجلسة توجه اللاعبين لخوض التدريبات.

واختتم الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك تدريباته اليوم الخميس على صالة حسن حلمي استعداداً لمواجهة بورسعيد في الجولة السادسة من الدوري التمهيدي والمقرر إقامتها غدا الجمعة على صالة الأخير.

وقال حسن الحصري المدير الفني لفريق إن اللاعبين تفوقوا على أنفسهم خلال مباريات الدور الأول من الدوري التمهيدي.

وأكد الحصري أن الفريق لا يعاني من أي إصابات، وأنه سيسافر إلى بورسعيد بقائمة مكتملة ، باستثناء أحمد يوسف لحصوله على راحة من تدريب اليوم ومباراة غدا.



يذكر أن الفريق فاز علي الطيران في الجولة الخامسة من الدوري التمهيدي بنتيجة 3/0.

ويقود الفريق: حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدربا وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا