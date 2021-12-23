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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

يحفظ كرامة ذوي الإعاقة من السخرية

نائب: إقرار الرئيس السيسي قانون معاقبة المتنمر على ذوي الهمم نقلة حقوقية

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن تصديق الرئيس السيسي، على قانون معاقبة المتنمر على ذوى الهمم بالحبس والغرامة، نقلة حقيقية في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن القانون يحفظ كرامة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من السخرية والتنمر من جانب البعض، ويكشف اهتمام الدولة بحياتهم وكرامتهم وإنسانيتهم.

ونوه القطامي، في تصريحات له اليوم، بإصدار الرئيس السيسي القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، حيث يعاقب القانون، المتنمر على الشخص ذوى الإعاقة بالحبس والغرامة، ليكون رادعا لهؤلاء الذي يتنمرون على ذوي الاحتيجات الخاصة والإعاقة، وهو قانون لم يصدر في مصر من قبل.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي، تولي رعاية خاصة لذوي الهمم، وهناك 13 مليون مصري من ذوي الإعاقة والهمم يلقون كل رعاية واهتمام في هذا التوقيت، لأنهم جزء أساسي من الوطن، ولابد من ضمان حصولهم على كافة الخدمات وفرص العمل والحياة الكريمة وحضور الرئيس السيسي مؤخرا احتفالية ذوي الهمم، تأكيد لهذه الرؤية الإنسانية.

وتابع عضو البرلمان: علاوة على إصدار الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، تشريعات ضامنة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة، ما يؤكد أن ملف حقق الانسان في مصر بشكل عام، وذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بشكل خاص، يلقى كل رعاية من الدولة في إطار بناء الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي قانون معاقبة المتنمر ذوى الهمم ذوي الإعاقة السخرية

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