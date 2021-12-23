موسكو: توطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا على الأراضي السورية

أعلن رئيس المركز الروسي لإدارة الدفاع الوطني، ميخائيل ميزينتسيف، أن بلاده وسوريا أنشأتا فريق عمل لتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا على الأراضي السورية.



وقال ميزينتسيف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم /الخميس/ - "لقد اتُخذ قرار بتنفيذ مشروع واسع النطاق لتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا في سوريا".



وأضاف:"جرى بالفعل إنشاء فريق عمل ضمن مقر التنسيق الروسي، الذي بدأ بالفعل تنفيذ المهام، ومن دون شك سنتمكن الى جانب الاصدقاء السوريين من اتمام هذه المهمة بنجاح". يُذكر أن ميخائيل ميزينتسيف يترأس كذلك مقر التنسيق الروسي السوري لعودة اللاجئين.