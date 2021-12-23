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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو: توطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا على الأراضي السورية

كورونا
كورونا

 أعلن رئيس المركز الروسي لإدارة الدفاع الوطني، ميخائيل ميزينتسيف، أن بلاده وسوريا أنشأتا فريق عمل لتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا على الأراضي السورية. 


وقال ميزينتسيف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم /الخميس/ - "لقد اتُخذ قرار بتنفيذ مشروع واسع النطاق لتوطين إنتاج اللقاحات الروسية ضد فيروس كورونا في سوريا". 


وأضاف:"جرى بالفعل إنشاء فريق عمل ضمن مقر التنسيق الروسي، الذي بدأ بالفعل تنفيذ المهام، ومن دون شك سنتمكن الى جانب الاصدقاء السوريين من اتمام هذه المهمة بنجاح". يُذكر أن ميخائيل ميزينتسيف يترأس كذلك مقر التنسيق الروسي السوري لعودة اللاجئين.

موسكو كورونا رئيس المركز الروسي لإدارة الدفاع الوطني سوريا اللقاحات الروسية

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