تحت رعاية الرئيس السيسي.. منتدى شباب العالم محفل مهم ينتظره الجميع..فيديو

يترقب العالم كله انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم في الفترة من 10 لـ 13 يناير المقبل في مدينة شرم الشيخ وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعتبر منتدى شباب العالم، محفل عالمي مهم ينتظره الشباب من مختلف أنحاء العالم من أجل المشاركة فيه لتبادل وجهات النظر والثقافات والأفكار تجاه مختلف القضايا وذلك من أجل مستقبل أفضل لـ دول العالم.

ويطرح الشباب المشاركين في منتدي شباب العالم آرائهم ووجهات نظرهم وإبداعاتهم في مختلف القضايا، كما تدور جلسات نقاش وحوار مع المسؤولين والمتخصصين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال فعاليات المنتدى .

وقالت سارة بدر المتحدث الرسمي باسم النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، إن حوالي 500 ألف شاب أبدوا رغبتهم في حضور فعاليات منتدى شباب العالم من خلال التسجيل على الموقع لحضور الفعاليات، مضيفة: "هذا أكبر رقم وصلنا له خلال النسخ الماضية من منتدى شباب العالم".



وأضافت سارة بدر، في تصريحات تليفزيونية سابقة،:" مشاركين من أكثر من 196 دولة سجلوا وأبدوا رغبتهم على حضور فعاليات منتدى شباب العالم".

وتابعت سارة بدر: "مصر أثبتت قدرتها على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم على مر السنوات الماضية، ويتم اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة فعاليات منتدى شباب العالم للحد من انتشار كورونا".