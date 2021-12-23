قرار مهم من وزير التعليم.. تفاصيل التحسين في الشهادة الإعدادية

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قراراً جديداً خاص بالمرحلة الإعدادية، بالسماح لطلاب الإعدادية بتحسين مجموعهم وإعادة دخول الامتحان، ويتوقف القرار على إتمام بعض الإجراءات وفقا لضوابط معينة.



أما بالنسبة لـ طلاب الصف الثالث الإعدادي الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة العام الماضي، ولديهم الرغبة في دخول الامتحان هذا العام لتحسين المجموع، فشددت الوزارة على المدارس بضرورة أن تقوم بتجميع طلباتهم وإعداد كشف موقع من المختصين بالمدرسة ومعتمد ومختوم من مدير المدرسة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة إرفاق بعض الأوراق الخاصة بالطلاب وتسليمها مع الكشوف المعتمدة، وهذه الأوراق هي إفادة الحصول على الشهادة الإعدادية، وخطاب بأن الطالب لم ينسق هذا العام، إلى جانب صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا القرار، يرجى مشاهدة الڤيديو التالي: