الجمعة والسبت.. الضرائب تبدأ استقبال ممثلي المدارس والجامعات لتقديم الدعم الفني لهم

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن قيام مركز كبار الممولين باستقبال ممثلي المدارس والجامعات لتقديم الدعم الفني لهم وذلك يومي الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية الخاصة بذلك النشاط عن العام المالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ والواجب تقديمها حتى يوم الأحد الموافق ٢ يناير ٢٠٢٢.

قال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين خاصة مع اقتراب موسم الإقرارات الضريبية الإلكترونية والذى يبدأ فى يناير 2022 ، قامت المصلحة بإتاحة القيام بإجراءات التسجيل والربط على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ، بالنسبة لممولى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع قبل بدء تشغيل المنظومة فى 3 يناير القادم ، حتى يتمكن جميع الممولين بهذه المأموريات من إنهاء هذه الإجراءات .

وأكد "عبد القادر" ضرورة إسراع ممولى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع فى استلام الأكواد وتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة، حتى يسهل عليهم تقديم إقراراتهم الضريبية الإلكترونية .

أوضح الدكتور " السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز " أنه للتسجيل علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية ، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى ، موضحًا أنه لإنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية يتم من خلال الدخول علي موقع بوابة مصلحة الضرائب المصرية

www.eta.gov.eg

ويتم اختيار إنشاء مستخدم جديد علي البوابة مع الحرص علي تسجيل الحساب الخاص بالمستخدم الأساسي للممول بإستخدام الإيميل الخاص بالممول (بالشركة) أول مرة عند بدء التسجيل، لافتاً إلى أنه يجب الحرص علي إستخدام اسم المستخدم user name وكلمة السر password الخاصة بالممول.

وأضاف الدكتور "السيد صقر" أنه سيتم إرسال إيميل برابط تفعيل حساب المستخدم من نظام مصلحة الضرائب المصرية علي الإيميل السابق تسجيله ، مشيراً إلى أنه بعد ذلك يجب على الممول الدخول علي الإيميل والضغط علي رابط تفعيل الحساب المرسل علي الإيميل لتأكيد تفعيل المستخدم ثم الدخول علي البوابة مرة أخري بإستخدام أسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالممول ، موضحًا أنه يجب التأكد من تعديل البيان الأساسي للحساب بإضافة رقم الموبيل الخاص بالشركة بخانة عمل ( المستخدم/الممول )، حيث يتم إرسال كود تحقق OTP إلي رقم الموبيل لتأكيد تفعيل الرقم علي المنظومة.

وتابع أنه لربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى يتم اختيار خانة عمل (المستخدم/الممول) ومن خلالها يتم إختيار (أربط حسابي علي تسجيل ضريبي موجود)، ويتم إدخال البيانات التالية رقم تسجيل الممول ، و كود التفعيل (١) ، وكود التفعيل ( ٢ ) ، موضحا أنه في حال تحقق النظام من صحة هذه البيانات يتم تنفيذ الربط مع بيانات السجل الضريبي للممول.

وأوضح الدكتور " السيد صقر " أنه يمكن للممول إضافة وكلاء عنه، من خلال الدخول على خانة عمل ( المستخدم/الممول ) ويقوم بالضغط علي اسم الشركة وإختيار وظيفة إدارة المستخدمين ، و يتم الضغط علي وظيفة إضافة وكيل جديد، ويقوم بإضافة بيانات الوكيل المسجل مسبقا علي البوابة (أسم مستخدم للوكيل، إيميل الوكيل، إلخ...).

وأضاف أن الممول يقوم بتحديد المهام والصلاحيات المنوط به إستخدامها علي حساب الممول مثل (وكيل تسجيل الإقرارات، وكيل تسجيل إقرارات وتسويات المرتبات، وكيل أستعراض بيانات الإقرارات ، إلخ...) ، لافتا إلى أن الممول يقوم بتحديد المحاسب القانوني القائم بمراجعة إقرارات الممول (يجب أن يكون المحاسب مسجل مسبقا علي البوابة).

وقال: إنه يمكن لممولى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة رابع الاتصال بالخط الساخن ١٦٣٩٥ أو زيارة مبنى قاعة الخزانة العامة أو المكاتب الأمامية بهذه المأموريات للحصول على المزيد من المعلومات لتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة

وأشار " رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز " أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات بعنوان (كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ) لممولى مأموريات منطقة القاهرة رابع وذلك يوم الإثنين من كل أسبوع في تمام الساعه السابعة مساءً أونلاين حتي نهاية أبريل 2022 ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات و الرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك https://www.facebook.com/incometax.gov.eg

كما يمكن للمؤسسات المختلفة التواصل مع وحدة الإعلام بالمصلحة على البريد الإلكترونى التالى [email protected] للتنسيق لعقد ندوات توعية ضريبية .