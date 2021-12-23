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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نصاب ويقال له يا شيخ.. رمضان عبد الرازق يطالب بمحاسبة من يدعي أنه أزهري

رمضان عبد الرازق
رمضان عبد الرازق

أكد الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، أن بعض النصابين في الوقت الراهن يدعون أنهم شيوخ، وللأسف الشديد أن الناس تساعدهم في هذا، مطالباً بتجريم ومحاسبة كل من يدعي أنه أزهري.

الدجال والنصاب بيتقال له يا شيخ

وقال رمضان عبد الرازق خلال برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية  dmc، : يا جماعة الله يراضيكم خلي بالكم ممن يدعي أنه شيخ.. الدجال والنصاب بيتقال له يا شيخ.. الله تعالى يقول :"ألم يعلم بأن الله يرى".. فمش أي واحد يتقله يا شيخ.

وناشد رمضان عبد الرازق بتجريم كل من يدعي أنه شيخ، أو أنه أزهري، مثلما يفعل مع غير المنتسبين للطب. 

فيما أشار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن هناك بعض الضحايا يمكن التعاطف معه والأغلب لا، مثل التي تسمح لنصاب أن يضاجعها.

بيع الخمور والبيرة 

طالب مجلس الفقه ببرنامج لعلهم يفقهون المذاع على فضائية dmc، الدولة بإصدار قانون يمنع الخمور والبيرة والدخان بأنواعه، محذراً من خطورة ما ستؤديه هذه الأمور من كوارث مجتمعية نتيجة التقليد الأعمى.

وقال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "لو صدر قانون لمنع بيع السجائر والمعسل هينضبط المجتمع، اه هيتقمص ناس، ويلفوها زي المخدرات، لكن الضرر هيقل.. الأيام الجاية هنلاقي تقليد أعمى والسكر هيؤدي لكوارث"، مؤكداً أن منع هذه الأشياء واجب لكي ينضبط المجتمع ويأمن الناس على ذويهم.

ولفت إلى أن البعض قد يتحجج بالاقتصاد وضرره إلا أن الآية الكريم جاءت لتقول: " وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله"، داعياً ربنا يغننا بحلاله عن حرامه.

وشدد أعضاء مجلس الفقه ببرنامج لعلهم يفقهون، على حرمة هذه الأشياء قائلين: "نطالب الدولة بمنع بيع الخمور والبيرة، لأنها حرام ومنكر ومن الكبائر، موضحين أن السجائر لديها نفس التحريم لما ورد في فتوى دار الإفتاء المصرية".

كما أوضح  الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الفرق بين "لم أكذب ابدًا"، و"لم أكذب قط"، مضيفا بعض الجمل والكلمات المتداولة على ألسنة البعض تكون غير منضبطة لغويًا وغير صحيحة وتتنافى مع المقصود مع الأفعال، مثلما يقول الشخص "لم أكذب ابدًا"، و"لم أكذب قط"، لافتًا إلى أن الجملة الأولى خطأ والصحيح نطقها وفق الجملة الثانية.

وقال خالد الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، على " دي ام سي" أن كلمة "أبدًا"، تأتي لنفي المستقبل وليس الماضي، مضيفًا: إياك أن تستخدم كلمة أبدًا في نفى الماضي كونها خطأ.. أى شيء تريد نفيه في الماضي استخدم كلمة قط ولا تستخدم أبدًا". 

رمضان عبد الرازق لعلهم يفقهون شيخ النصابين الداعية الاسلامي الدجال والنصاب

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