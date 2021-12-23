مصطفى بكري: كل واحد في الصعيد شعر برد الاعتبار بعد اهتمام القيادة السياسية.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الصعايدة هم من لم يتطاولوا على مؤسسات الدولة المصرية، مؤكدا أنهم حذروا من أي أحد يمس الدولة بسوء.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الصعايدة هم جزء أساسي لا يتجزأ من أصل الدولة المصرية، مشيرا إلى أن جذورنا وتاريخنا وذكرياتنا من الصعيد.

وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مشروع أسبوع الصعيد، وقرر أن يفتتح مشروعات عديدة في الصعيد.

التنمية في الصعيد

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أنه: أعتقد أن كل واحد في الصعيد شعر برد الاعتبار، وأن الحكومة عادلة بوجود التنمية في الصعيد، والقيادة السياسية أصبحت واعية وأكدت أن الصعيد حرم من التنمية كثيرا”.