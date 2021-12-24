حصاد عام 2021| القمر شاهد على عدة ظواهر فلكية بديعة.. سوبر مون الأرض تشهد ثلاثة أقمار عملاقة هذا العام.. أشهرها قمر شهر العسل والثلج

أقمار عملاقة خلال عام 2021

قمر الفراولة يبلغ نسبة لمعان 99.9 %

تزينت السماء خلال عام 2021 بالعديد من الظواهر الفلكية الفريدة منها، التى لا تكرر بشكل كبير ويحرص عدد كبير من البشر على متابعتها ومشاهدتها ورصدها وتصويرها وهى ظاهرة القمر العملاق.

وشهد القمر خلال هذا العام عدة ظواهر فلكية جميلة كان أولها قمر الثلج، فبغروب شمس يوم 27 فبراير، شهدت سماء مصر ظاهرة فلكية غريبة تعرف باسم "قمر الثلج"، حيث اكتمل القمر بدرًا وتوسط السماء في منظر بديع بنسبة لمعان وصلت إلى 99.6%.

والقمر العملاق، هو قمر يبدو أكبر من حجمه بنسبة 14% بسبب قربه من الأرض بشكل غير معتاد، والقبائل الأصلية في أمريكا هي صاحبة إطلاق اسم "قمر الثلج"، بسبب ملاحظتهم لضوء القمر الكامل وكأنه قطعة من الثلج البيضاء تزين السماء.

ظهر قمر الثلج بكامل الاستدارة ناصعًا البياض كـ"طبق بنور" يتوسط سماء مصر، ولا يبدو اكتماله واضحًا للعين المجردة، بل يلزم أجهزة تصوير لرؤيته، والتقطت عدسة موقع «صدى البلد» عدد من الصور للظاهرة المذهلة.

سبب تسمية قمر الثلج بهذا الإسم

يشتهر البدر المكتمل الاستدارة بهذا الإسم لظهوره عادة في فصل الشتاء، ويعرف أيضًا باسم قمر الدب وقمر النسر. ونتيجة لاتصاله بعدد من الظواهر والسمات المرتبطة بالفصول، فيطلق عليه في بعض أجزاء من العالم، قمر "العاصفة" وقمر "الجوع".لا تشكل الظاهرة أية مخاطر أو أضرار على الإنسان أو النشاط اليومي على الأرض، فهي ظاهرة ممتعة للمشاهدة ويحب متابعتها هواة الفلك.

هناك اعتقاد خاطئ عن ظاهرة القمر العملاق وهي أن القمر له جانب مظلم لا يرى أي ضوء من الشمس، هذا لأن البعض يميلون إلى الاعتقاد بأننا نرى الجانب نفسه من لاقمر، ولنه يدور حول محوره الخاص.

ومن الشائعات عن القمر أيضا أن الهلال المنحني للقمر لا يشير دائما إلى موقع الشمس، لكنه يشير إلى موقع الشمس لكن البعض قد لا يلاحظ ذلك.



تستمر الظاهرة الفلكية التي ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال في سماء القاهرة، حيث أكتمل بدر القمر وصول قمر شهر رمضان المبارك لمرحلة البدر المكتمل يوم الثلاثاء خلال يوم الثلاثاء 27أبريل بعد غروب شمس هذا اليوم.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق خلال تصريحات لموقع "صدى البلد" إن القمر العملاق "سوبر مون" يكون عند أقرب نقطة له من الأرض فى هذا اليوم، وبلغى أقصى لمعان له ، حيث تبلغ نسبة لمعانه 99.9% هذا الوقت .

وأضاف ، إن هذا القمر هو الأول من بين ثلاثة أقمار عملاقة هذا العام ، حيث يكون في مداره في منطقة "الحضيض" وهي أقرب مسافة إلى الأرض ، مما يجعله يظهر بصورة أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد ، ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

ويعرف هذا القمر عند القبائل الأمريكية باسم القمر الوردي ، لأن هذه الظاهرة تجذب نظر المشاهدين من هواة الفلك والمحبين لهذا المجال ، و يطلق عليه لقب القمر الأبيض ، وقمر العشب النابت ، إضافة إلى العديد من المسميات الأخرى التي تحدث في الربيع .

هذه الظاهرة ليست نادرة ويمكن أن تتكرر أكثر من مرة في العام الواحد، وتختلف من مرة لأخرى حسب زيادة حجم القمر، حيث شهد شهر أبريل أكثر لمعان للقمر ليست ظاهرة نادرة ويمكن أن تتكرر أكثر من مرة في العام الواحد، وتختلف من مرة لأخرى على حسب زيادة حجم القمر، كاشفا أن شهر أبريل يشهد أكثر لمعان للقمر في هذا العام.

شهد يوم الخميس 24 يونيو ظهور ثالث الأقمار العملاقة لهذا العام، والذي يعرف بالعديد من الأسماء مثل قمر شهر العسل وقمر الفراولة، ظهر القمر بشكل جميل.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا شهدنا اليوم ظهور قمر شهر العسل حيث يبدو القمر بدرًا ويُرى بالعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يونيو و لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون أجهزة .

وأوضح الدكتور "تادرس" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن وقت البدر الكامل كان مساء يوم الخميس 24 يونيو، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9% ويسمى هذا القمر بـ قمر الفراولة أو قمر شهر العسل .

قمر الفراولة

وأشار الدكتور أشرف تادرس إلى أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة حيث يتزامن ظهوره مع موسم حصاد الفراولة ويسمى أيضا قمر العسل.

- سبب تسمية هذا القمر بقمر شهر العسل

ترتبط عبارة "شهر العسل Honeymoon " بهذا البدر ، ربما بسبب تقليد الزواج في شهر يونيو أو لأن "قمر العسل" هو "أحلى" قمر في السنة.



- لماذا سمي بقمر الفراولة

هذا القمر معروف أيضا بقمر الفراولة لأنه يرتبط بموسم زراعة الفراولة ، مع نضج التوت للقطف في هذا الوقت تقريبًا في أمريكا الشمالية، وفقًا لتقويم المزارعين، عادةً ما يشير قمر الفراولة إلى آخر قمر مكتمل في الربيع و هو أول قمر يتألق خلال موسم الصيف.

قمر الفراولة

وأوضح الدكتور تادرس أن القمر سوف وصل إلى الذروة بعد ظهر يوم الخميس 24 يونيو ، إلا أنه لن يكون مرئيًا في الأفق حتى وقت لاحق من المساء، ومع ذلك ، فإن هذا القمر العملاق لن يبدو ورديًا فراولة، ولم يظهر باللون الوردي أو الأحمر ، بل لونًا ذهبيًا مذهلاً.

واستطرد الدكتور أشرف تادرس أن قمر شهر العسل هو من الأقمار العملاقة ( سوبر مون)، وهذا هو القمر الثالث بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) للعام الحالي، حيث ظهر الأول والثاني في شهري إبريل ومايو الماضيين.

قمر الفراولة

ونوه أستاذ الفلك بالمعهد إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.