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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: موافقة الحكومة على اشتراطات عمرة رجب وشعبان ورمضان بداية لانحسار كورونا

النائب ياسر عمر ،
النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موافقة الحكومة على اشتراطات العمرة الخاصة بـ رجب وشعبان ورمضان قرار جيد ويؤكد على بداية انحسار فيروس كورونا.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار سيجعل الحياة تعود إلى طبيعتها في مصر مرة أخرى ، حيث ان المصريين كانوا محرومين من أداء مناسك العمرة وفريضة الحج.

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بضرورة ان يحصل المعتمرون المصريون قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية على جرعة لقاح كورونا المعززة ، وأن يتبعوا الإجراءات الاحترازية ويرتدوا الكمامات ويستخدموا المطهرات.

واعتمد مجلس الوزراء محاضر التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتى تضمنت 42 طلب تصالح.

ووافق المجلس على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021.

الحكومة فيروس كورونا اشتراطات العمرة فريضة الحج مجلس الوزراء

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