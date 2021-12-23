72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز.. و90 مليار جنيه دعم الدولة للغذاء|فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن عدد المستفيدين من الخبز 72 مليون مواطن، مؤكدا أن الدعم يصل لكل المستحقين في مصر.

وأضاف إبراهيم عشماوي، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك 321 مليار جنيه لدعم الدولة للمواطن، منها 90 مليار جنيه لدعم الغذاء والسلع.

وتابع إبراهيم عشماوي، أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت مصر على مواجهة التضخم العالمي، مؤكدا ان مصر تفوق كل دول العالم في معدل النمو السكاني.

أكثر مما ينبغي

وأشار ساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية إلى أن عدد المستفيدين من الدعم حاليا أكثر مما ينبغي وقد يكون هناك من يستحق الدعم لا يكون في هذه المنظومة فنحن نسعى لتحقيق التوازن.



